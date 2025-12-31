केंदुआडीह गैस लीक जांच में डराने वाले आंकड़े, मस्जिद व धोड़ा क्षेत्र में 2000 PPM से ज्यादा गैस, दहशत में लोग
केंदुआडीह गैस रिसाव जांच में भयावह स्थिति सामने आई है। कई स्थानों पर गैस की मात्रा जानलेवा 2000 पीपीएम से अधिक पाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पुटकी। केंदुआडीह में हो रहे गैस रिसाव मामले में विभिन्न स्थानों पर की गई पीपीएम जांच से स्थिति की भयावहता साफ तौर पर सामने आ रही है। जांच के दौरान कई स्थानों पर गैस की मात्रा जानलेवा स्तर तक पाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है।
जांच में सामने आए डराने वाले आंकड़े
प्रशासनिक टीम द्वारा की गई जांच में ओल्ड जीएम बंगला परिसर के चार बिंदुओं पर गैस की मात्रा 26 से 114 पीपीएम के बीच मिली। वहीं मस्जिद के पास स्थिति और अधिक गंभीर पाई गई, जहां एक स्थान पर रिसाव 2000 पीपीएम से अधिक दर्ज किया गया।
इसके अलावा राजपूत बस्ती में लालू नामक व्यक्ति के घर के समीप और नया धोड़ा क्षेत्र में भी गैस की मात्रा 2000 पीपीएम से अधिक रही। लगातार उच्च स्तर पर हो रहा यह रिसाव किसी बड़े हादसे की आशंका को गहरा कर रहा है।
घर छोड़ने को तैयार नहीं ग्रामीण
बीसीसीएल और प्रशासनिक ऑफिसर लगातार प्रभावित क्षेत्र को खाली कर ग्रामीणों से राहत शिविरों या सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि, अपनी जमा-पूंजी और आशियाने के मोह में अधिकांश ग्रामीण और उनके स्वजन घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं।
स्वास्थ्य शिविर में जांच
राहत शिविर में मंगलवार को भी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहां कुल 17 लोगों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं दी गईं। इसके अलावा, दिवंगत सुरेंद्र सिंह के घर पहुंचकर डाक्टरों की टीम ने उनकी पत्नी सोड़िक देवी सहित पूरे परिवार की हेल्थ जांच की और उन्हें जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराईं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।