    Jagran Vimarsh: जो भी करें, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में राजनीति न करें... झारखंड के मंत्री ने टार्च की रोशनी में आपरेशन की बताई वजह, सहयोग की अपील की

    By Ravi Kumar Chourasia Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:23 AM (IST)

    Dhanbad News: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र को राजनीति से दूर रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मरीजों की जान बचाना स ...और पढ़ें

    धनबाद सदर अस्पताल में डाक्टरों से बात करते स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि जो भी करें, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में राजनीति न करें। उन्होंने स्वास्थ्य को राजनीति से दूर रखने की अपील करते हुए कहा कि मरीजों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए।

    मंत्री ने बुधवार को धनबाद में जागरण विमर्श में बोलते हुए कहा कि कई बार टार्च की रोशनी में आपरेशन या इलाज की तस्वीर मीडिया में आती है तो मुद्दा बनाया जाता है। मैं बता दूं कि डाक्टर की पहली प्राथमिकता मरीज की जान बचानी होती है। आपरेशन या इलाज के दाैरान अगल बिजली चली जाती है तो जान बचाने के लिए टार्च की रोशनी में आपरेशन करना काैन सा गलत है? 

    रिम्स रांची में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रिम्स टू का निर्माण किया जा रहा है, न कि कोई पांच सितारा होटल। अतिक्रमण हटाने जैसे मुद्दों पर हो रही राजनीति से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में डॉक्टरों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना पर भी जोर दिया।

    उन्होंने कहा-झारखंड के सभी मेडिकल कालेजों में आने वाले समय में रोबोटिक सर्जरी होगी। सभी गांव व पंचायतों में अबुआ मेडिकल स्टोर खुलने जा रहे हैं। धनबाद को जल्द ही एक और मेडिकल कालेज मिलने जा रहा है। धनबाद पर भी सरकार का विशेष फोकस है।

    डा. अंसारी ने कहा कि आज के समय में इंटरनेट मीडिया में खबरों की विश्वसनीयता बड़ी चुनौती हो रही है। लेकिन दैनिक जागरण मेरा आज भी सबसे प्रिय व विश्वसनीयता का अखबार है। जागरण विमर्श का यह आयोजन बेहतर शानदार है।

    एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड में कोई भी निजी अस्पताल शव को बंधक बना कर नहीं रख सकता है। ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। हम खुद सरकारी अस्पतालों में जाकर ओपीडी सेवा दे रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि मरीजों का सरकारी अस्पतालों पर भरोसा बढ़े।

    स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदतर : पूर्व सांसद 

    पूर्व सांसद पीएन सिंह ने कहा कि आज स्वास्थ्य सेवा की स्थिति बदतर है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। 25 वर्षों के बाद भी जो बदलाव होने चाहिए थे, वह नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाया। 

    अस्पताल भवन तैयार, सीएचसी खाली पड़े : नागेंद्र महतो

    बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि अस्पताल भवन बन कर तैयार हैं, लेकिन सीएसची, पीएचसी खाली पड़े हैं। कोई चिकित्सक नहीं है, बहाली नहीं है। बगोदर के लोगों को इलाज के लिए धनबाद या रांची तक जाना पड़ रहा है। इस स्थिति से  निपटने को कदम उठाने चाहिए। 

    स्वास्थ्य सेवाओं में झारखंड की स्थिति खराब : शत्रुघ्न महतो

    स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड में स्थिति खराब है। आज हमलोग एसएनएमएमसीएच व सदर अस्पताल गए थे। वहां पर काफी समस्याएं हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। इसे ठीक करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री को कई बातों को संज्ञान में लाने के लिए हमने कहा है।

    झोलाछाप के भरोसे गांव : मथुरा महतो 

    विमर्श में टुंडी विधायक मधुरा प्रसाद महतो ने कहा कि झोलाछाप के भरोसे गांव रहता है। अस्पताल भवन बनाने से काम नहीं होगा। इसके लिए संसाधन व चिकित्सकों की बहाली करनी होगी। इस दिशा में काफी काम करना होगा। सरकार इस  दिशा में काफी गंभीर है। स्थिति बेहतर करने की दिशा में काम हो रहा है।