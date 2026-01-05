ठंड और कोहरे का कहर... धनबाद में स्कूल बंद, प्री-बोर्ड परीक्षा तय समय पर

जागरण संवाददाता, धनबाद। Jharkhand School Closed:झारखंड सरकार के निर्देशानुसार भीषण ठंड को देखते हुए धनबाद के विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन अस्थाई रूप से स्थगित किया गया है। डिनोबिली स्कूल सीएमआरआइ और कार्मल स्कूल धनबाद समेत कई निजी स्कूल सोमवार से सर्दियों की छुट्टी के बाद खुल गए थे। सभी ने सरकार के निर्देश के आलोक में स्कूल आठ जनवरी तक बंद कर दिया।

कार्मल स्कूल और डिनोबिली स्कूल में नर्सरी, एलकेजी से लेकर नौवीं-11वीं की कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 10वीं (प्री-आइसीएसई) एवं कक्षा 12वीं (आइएससी) की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी, इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।