नए साल के जश्न में मौसम का साथ, झारखंड में सर्दी रहेगी कुछ कम असरदार

जागरण संवाददाता, धनबाद। वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण में है और नया साल 2026 दस्तक देने को तैयार है। दोनों के बीच अब सिर्फ एक दिन यानी 31 दिसंबर का ही फासला रह गया है। इस बीच ठंड अपने चरम पर जरूर है, लेकिन नए साल को लेकर मौसम कुछ हद तक मेहरबान नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी के संकेत हैं, जिससे सर्दी का असर थोड़ा कम हो सकता है।



रात के समय हिमालय से आने वाली बर्फीली हवाएं झारखंड के मौसम में ठंडक घोल रही हैं। जैसे-जैसे रात गहराती है, कनकनी भी बढ़ जाती है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले छह दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में नए साल पर मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा रहने की उम्मीद है।



तापमान में यह बढ़ोतरी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बताई जा रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार 30 दिसंबर से दो जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और हिमपात की संभावना है।