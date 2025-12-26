कालाडीह पुलिया के नीचे झरिया के कोयला सप्लायर का शव मिलने से सनसनी, स्वजन ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, गोविंदपुर (धनबाद)। कालाडीह पुलिया के नीचे से गुरुवार की सुबह एक शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान झरिया निवासी 45 वर्षीय सुबोध कुमार सिन्हा के रूप में हुई। वह तीन दिनों से गायब थे।

ग्रामीणों की सूचना पर गोविंदपुर थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत दलबल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव लेकर ब्लैक डायमंड हार्डकोक भट्ठा के गेट पर धरना देकर बैठ गए।

वे लोग 50 लाख रुपये मुआवजा मांगने लगे। बाद में पांच लाख मुआवजा देने पर सहमति बनी। इसके बाद स्वजन शव लेकर घर चले गए। स्वजनों का कहना था कि उनकी हत्या हुई है। वह झरिया थाना क्षेत्र के भगतडीह परसाटांड़ निवासी थे।

मृतक के परिवार में पत्नी बबीता देवी तथा दो बेटियां ईशा कुमारी 18 वर्ष और कशिश 17 वर्ष शामिल है। कालाडीह पुलिया के नीचे से शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। कोयला सप्लायर युगल किशोर अग्रवाल के लिए सुबोध हार्डकोक भट्ठा में ट्रक लोडिंग करवाते थे।

स्वजनों के अनुसार सुबोध कुमार सिन्हा 22 दिसंबर की सुबह करीब सात बजे अपने घर से निकले थे। वे गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कालाडीह स्थित ब्लैक डायमंड हार्ड कोक भट्ठा में ट्रक लोडिंग कराने गए थे। लोडिंग कार्य समाप्त होने के बाद शाम करीब पांच बजे वे गाड़ी के कागजात देने की बात कहकर भट्ठा परिसर से बाहर निकले थे।

बताया गया कि भट्ठा से कुछ ही दूरी पर स्थित एक साइबर कैफे में वह वे बिल का प्रिंटआउट निकालने गए थे। इसी दौरान शाम लगभग 5:30 बजे उनकी पत्नी बबीता देवी से अंतिम बार मोबाइल पर बातचीत हुई। इसके बाद उनका मोबाइल फोन स्विच आफ हो गया।

देर रात तक घर न लौटने पर स्वजनो ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस संबंध में पत्नी ने गोविंदपुर थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मृतक के भाई प्रमोद कुमार सिन्हा ने हत्या की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेसरा रिजर्व रखा गया है। उनके शरीर पर चोट के निशान थे।

इधर ब्लैक डायमंड हार्डकोक भट्ठा के मालिक रामेश्वर अग्रवाल ने स्वजनों को कहा कि सुबोध सिंह उनके कर्मचारी नहीं थे। वह ट्रांसपोर्टर के लिए विभिन्न भट्ठों में लोडिंग का काम करवाते थे। इसके बाद भी मृतक के प्रति सहानुभूति स्वरूप पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।