मंत्री इरफान के क्षेत्र में अपराध पर एसपी का कड़ा एक्शन, जामताड़ा थानेदार निलंबित, नप गए चार टाइगर जवान

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा अचानक अपराध में वृद्धि पुलिस पर भारी पड़ी है। जामताड़ा के कायस्थ पाड़ा में बालाजी ज्वेलर्स में डकैती और दुकानकार को गोली मारने की घटना के बाद मंत्री को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। भाजपा निशाना साध रही थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने कार्रवाई की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जामताड़ा शहर के कायस्थ पाड़ा अजंता मोड़ स्थित बालाजी ज्वेलर्स में 24 दिसंबर को दुकानदार को गोली मारकर की गई लूट के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए थे। घटना के बाद अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी का दावा किया गया था, लेकिन चार दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

अपराध नियंत्रण में विफलता और क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाने को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने जामताड़ा थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसी क्रम में 25 और 26 दिसंबर की रात मिहिजाम थाना क्षेत्र अंतर्गत शिरडी ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना को भी पुलिस अधीक्षक ने गंभीर लापरवाही माना है।

जांच में सामने आया कि घटना के दौरान रात्रि गश्ती दल और टाइगर मोबाइल की भूमिका संतोषजनक नहीं रही है। क्षेत्र में असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर समुचित निगरानी नहीं रखने के आरोप में मिहिजाम थाना की रात्रि गश्ती टीम के एएसआई अजय कुमार, आरक्षी परमेश्वर मंडल, आरक्षी मनबोध कुमार सिंह के साथ-साथ टाइगर मोबाइल के आरक्षी निशांत चक्रवर्ती और प्रदीप दास को भी निलंबित कर लाइन हाजिर किया गया है।