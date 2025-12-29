Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मंत्री इरफान के क्षेत्र में अपराध पर एसपी का कड़ा एक्शन, जामताड़ा थानेदार निलंबित, नप गए चार टाइगर जवान

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:53 PM (IST)

    Jamtara News: जामताड़ा में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, विशेषकर बालाजी ज्वेलर्स में डकैती और गोलीबारी के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे। स्वास्थ्य मंत्री इरफा ...और पढ़ें

    Hero Image

    मंत्री इरफान अंसारी और इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह। (फाइल फोटो)।

    जागरण संवाददाता, जामताड़ा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा अचानक अपराध में वृद्धि पुलिस पर भारी पड़ी है। जामताड़ा के कायस्थ पाड़ा में बालाजी ज्वेलर्स में डकैती और दुकानकार को गोली मारने की घटना के बाद मंत्री को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। भाजपा निशाना साध रही थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने कार्रवाई की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जामताड़ा शहर के कायस्थ पाड़ा अजंता मोड़ स्थित बालाजी ज्वेलर्स में 24 दिसंबर को दुकानदार को गोली मारकर की गई लूट के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए थे। घटना के बाद अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी का दावा किया गया था, लेकिन चार दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

    अपराध नियंत्रण में विफलता और क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाने को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने जामताड़ा थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसी क्रम में 25 और 26 दिसंबर की रात मिहिजाम थाना क्षेत्र अंतर्गत शिरडी ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना को भी पुलिस अधीक्षक ने गंभीर लापरवाही माना है।

    जांच में सामने आया कि घटना के दौरान रात्रि गश्ती दल और टाइगर मोबाइल की भूमिका संतोषजनक नहीं रही है। क्षेत्र में असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर समुचित निगरानी नहीं रखने के आरोप में मिहिजाम थाना की रात्रि गश्ती टीम के एएसआई अजय कुमार, आरक्षी परमेश्वर मंडल, आरक्षी मनबोध कुमार सिंह के साथ-साथ टाइगर मोबाइल के आरक्षी निशांत चक्रवर्ती और प्रदीप दास को भी निलंबित कर लाइन हाजिर किया गया है।

    पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही संबंधित घटनाओं की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।