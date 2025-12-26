Jamtara में स्वास्थ्य मंत्री को चुनाैती दे रहे बेखौफ अपराधी, ज्वेलरी दुकान में डकैती के बाद सेंधमारी, भाजपा ने मांगा इस्तीफा

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। कड़ाके की ठंड के बीच जामताड़ा जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। लूट और चोरी की लगातार हो रही घटनाओं ने न सिर्फ पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के लिए भी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जामताड़ा उनका विधानसभा क्षेत्र है।



जामताड़ा के कायस्थपाड़ा चौक स्थित एक आभूषण दुकान में गोली मारकर लूट की घटना की जांच में पुलिस अभी जुटी ही थी कि गुरुवार देर रात मिहिजाम में एक और आभूषण दुकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आ गई। क्रिसमस की रात पुलिस पूर्व की घटना के अपराधियों की तलाश की रणनीति बनाती रही और उधर मिहिजाम मुख्य बाजार स्थित शिरडी ज्वेलर्स में चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार काटकर लाखों रुपये के गहने उड़ा लिए।



मिहिजाम थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में स्थित शिरडी ज्वेलर्स के संचालक शिव कुमार ने बताया कि सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि पीछे की दीवार कटी हुई है और अंदर रखे अधिकांश गहने व सामान गायब हैं। हालांकि चोरी गए आभूषणों की कीमत का आकलन अभी नहीं हो सका है।



घटना की सूचना मिलते ही मिहिजाम थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।



लगातार हो रही वारदातों से कारोबारियों और आम लोगों में दहशत व आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलने पर जामताड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित शरण भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक घटनाएं यह सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे।



इधर भाजपा नेता एवं पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने जामताड़ा में बढ़ते अपराध को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुलिस प्रशासन को पूरी तरह नाकाम करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सड़क पर उगाही और बालू-कोयला से वसूली में व्यस्त है, जबकि अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग भी की।



वहीं, कारोबारियों ने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे। लगातार हो रही घटनाओं ने जिले की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।