Jagran Vimarsh@Jharkhand: सीएसआर, पुनर्वास और तकनीक से बदलेगा औद्योगिक परिदृश्य, बीसीसीएल और सेल ने बताया रोड मैप

जागरण संवाददाता, धनबाद। दैनिक जागरण के ‘जागरण विमर्श’ कार्यक्रम के पहले सत्र में खनिज संपदा से संपन्न झारखंड में भविष्य की औद्योगिक संभावनाएं विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। सत्र में बीसीसीएल के महाप्रबंधक (मानव संसाधन) वेद प्रकाश, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के जनसंपर्क अधिकारी अभिनव शंकर तथा बीसीसीएल के पूर्व महाप्रबंधक पीके मिश्रा ने अपने विचार साझा किए।

बीसीसीएल के जीएम मानव संसाधन वेद प्रकाश ने कंपनी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीसीसीएल अपने सीएसआर फंड के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई कार्य कर रही है। उन्होंने झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि बैलगड़िया में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पुनर्वास प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों पर भी खुलकर चर्चा की और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए।

बीसीसीएल के पूर्व महाप्रबंधक पीके मिश्रा ने खनन क्षेत्र में तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदाय की भागीदारी बेहद जरूरी है। सेल के जनसंपर्क अधिकारी अभिनव शंकर ने सेल के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट न केवल उच्च गुणवत्ता का इस्पात उत्पादन कर रहा है, बल्कि ऊर्जा, आधारभूत ढांचे और राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और सेमीकंडक्टर जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी आगे बढ़कर काम कर रहा है।