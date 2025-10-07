12 साल बाद... रेलवे के इन सदस्यों का TA-DA बढ़ा, 1 अक्टूबर से लागू होगी नई दर
रेलवे ने यात्री सुविधाओं पर परामर्श देने वाले सदस्यों के टीए-डीए में बढ़ोतरी की है। स्टेशन सलाहकार समिति मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति उपनगरीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति एवं राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री परिषद के सदस्यों के यात्रा और दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन किया गया है। डीआरयूसीसी सदस्य को टीए-डीए के तौर पर अब 540 रुपये मिलेंगे।
तापस बनर्जी, धनबाद। यात्री सुविधाओं को लेकर स्टेशन, मंडल, जोनल व राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श देनेवाले सदस्यों को रेलवे अब बढ़ा हुआ टीए-डीए भुगतान करेगी।
स्टेशन सलाहकार समिति-एससीसी, मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति-डीआरयूसीसी, उपनगरीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति-एसआरयूसीसी एवं राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री परिषद-एनआरयूसीसी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता व डेली भत्ता की दरों में संशोधन किया गया है।
डीआरयूसीसी सदस्य को टीए-डीए के तौर पर 300 के बदले 540 तो जेडआरयूसीसी सदस्य को 450 के बजाय अब 810 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
अन्य सदस्यों को भी बढ़ा हुआ टीए-डीए मिलेगा। साल 2013 में टीए-डीए में बदलाव किया गया था। अब 12 वर्षाें बाद दरों में संशोधन किया गया है।
अब होने वाली बैठकों में नया दर मान्य
मंडल स्तर पर होनेवाली डीआरयूसीसी, जाेनल स्तर की जेडआरयूसीसी तथा राष्ट्रीय स्तर पर होनेवाली एनआरयूसीसी की एक अक्टूबर या उसके बाद की बैठकों के लिए नया दर मान्य होगा। रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन-2 संजय मनोचा ने सभी जोन को इससे जुड़ा पत्र जारी कर दिया है।
ऐसे हुआ बदलाव
- डीआरयूसीसी सदस्य - बैठक के दौरान प्रतिदिन 200 रुपये के बदले 360 रुपये व यात्रा में बिताए गए समय के लिए प्रतिदिन 100 रुपये के बदले अब 180 रुपये मिलेंगे।
- एसआरयूसीसी सदस्य - बैठक के दौरान प्रतिदिन 200 रुपये के बदले 360 रुपये व यात्रा में बिताए गए समय के लिए प्रतिदिन 100 रुपये के बदले अब 180 रुपये मिलेंगे।
- जेडआरयूसीसी सदस्य - बैठक के दौरान प्रतिदिन 300 रुपये के बदले 540 रुपये व यात्रा में बिताए गए समय के लिए प्रतिदिन 150 रुपये के बदले अब 270 रुपये मिलेंगे।
- एससीसी सदस्य - बैठक के दौरान प्रतिदिन 100 रुपये के बदले 180 रुपये मिलेंगे।
- एनआरयूसीसी सदस्य - बैठक के दौरान प्रतिदिन 520 रुपये के स्थान पर अब 940 रुपये मिलेंगे।
- स्थानीय सभी गैर सरकारी डीआरयूसीसी, जेडआरयूसीसी व एनआरयूसीसी सदस्य - वास्तविक वाहन किराया शुल्क 200 प्रतिदिन या जो कम हो के बदले वास्तविक वाहन किराया शुल्क 360 प्रतिदिन या जो कम हो।
