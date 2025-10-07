12 साल बाद... रेलवे के इन सदस्यों का TA-DA बढ़ा, 1 अक्टूबर से लागू होगी नई दर

तापस बनर्जी, धनबाद। यात्री सुविधाओं को लेकर स्टेशन, मंडल, जोनल व राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श देनेवाले सदस्यों को रेलवे अब बढ़ा हुआ टीए-डीए भुगतान करेगी।

स्टेशन सलाहकार समिति-एससीसी, मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति-डीआरयूसीसी, उपनगरीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति-एसआरयूसीसी एवं राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री परिषद-एनआरयूसीसी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता व डेली भत्ता की दरों में संशोधन किया गया है।

डीआरयूसीसी सदस्य को टीए-डीए के तौर पर 300 के बदले 540 तो जेडआरयूसीसी सदस्य को 450 के बजाय अब 810 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

अन्य सदस्यों को भी बढ़ा हुआ टीए-डीए मिलेगा। साल 2013 में टीए-डीए में बदलाव किया गया था। अब 12 वर्षाें बाद दरों में संशोधन किया गया है।

अब होने वाली बैठकों में नया दर मान्य

मंडल स्तर पर होनेवाली डीआरयूसीसी, जाेनल स्तर की जेडआरयूसीसी तथा राष्ट्रीय स्तर पर होनेवाली एनआरयूसीसी की एक अक्टूबर या उसके बाद की बैठकों के लिए नया दर मान्य होगा। रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन-2 संजय मनोचा ने सभी जोन को इससे जुड़ा पत्र जारी कर दिया है।