नए साल में भारतीय रेलवे की घटेगी रफ्तार! वंदे भारत, दूरंतो और तेजस राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी होंगी लेट

तापस बनर्जी, जागरण, धनबाद। नया साल 2026 शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ एक जनवरी से रेलवे का नया टाइम टेबल लागू होगा। नए टाइम टेबल में धनबाद आनेवाली ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान के समय में अधिक फेरबदल नहीं होंगे। हावड़ा-मुंबई मेल चार मिनट और हावड़ा-योग नगरी ऋषिकेश दून एक्सप्रेस पांच मिनट विलंब से आएंगी।

धनबाद रेल मंडल के दूसरे स्टेशन पर भी ज्यादातर ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान के समय बदल जाएंगे। वंदे भारत, तेजस राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी दो से पांच मिनट तक लेट से पहुंचेंगी। धनबाद से कतरास, गोमो समेत अन्य स्टेशन तक पहुंचने में पहले से थोड़ा अधिक समय लगेगा।

रांची इंटरसिटी तीन तो अलेप्पी लेगी छह मिनट ज्यादा धनबाद से कतरास पहुंचने में रांची इंटरसिटी तीन मिनट तो अलेप्पी एक्सप्रेस छह मिनट अधिक समय लेगी। धनबाद-रांची इंटरसिटी 5:40 पर खुल कर 6:06 पर पहुंच कर 6:08 पर रवाना होने के बजाय 6:09 पर पहुंच कर 6:11 पर खुलेगी। धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस दिन में 11:35 पर खुल कर 11:58-12:00 के बदले दोपहर 12:04 पर पहुंच कर 12:06 पर खुलेगी।

टनकुप्पा तक बदल जाएगा सासाराम इंटरसिटी का समय धनबाद-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस का समय गोमो से टनकुप्पा तक बदल जाएगा। धनबाद से गोमो 29 मिनट के बदले 31 मिनट लगेंगे। सुबह 5:59-6:01 के बदले सुबह 6:01 पर पहुंच कर 6:03 पर खुलेगी।

टनकुप्पा तक के सभी स्टेशन पर दो-दो मिनट देर से पहुंचेगी। वापसी में टनकुप्पा से गोमो तक दो से 13 मिनट तक का फेरबदल होगा। गोमो रात 8:59-9:01 के बदले रात 8:57 पर पहुंच कर 9:12 पर खुलेगी। धनबाद से प्रस्थान व आगमन के समय में कोई बदलाव नहीं होगा।