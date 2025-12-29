Jamui Goods Train Accident: हावड़ा-पटना मेन लाइन पर 30 घंटे बाद भी परिचालन शुरू नहीं, आज भी रूट बदलकर चलेंगी ट्रेनें

जागरण संवाददाता, धनबाद। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के तहत हावड़ा-पटना-नई दिल्ली मेन लाइन पर शनिवार की रात 11ः 10 बजे सीमेंट लदी मालगाड़ी टेलवा बाजार हाल्ट के पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इससे रेलसेवा बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई है। मालगाड़ी के कई डिब्बे पुल के नीचे नदी में गिर गए हैं और कई पुल के ऊपर ही ट्रैक पर गिर गए हैं। इससे दोनों दिशाओं का ट्रैक रात से ही बाधित है। 30 घंटे बाद भी परिचालन शुरू नहीं हुआ है।

लाहाबन-सिमुलतला स्टेशन के बीच मालगाड़ी दुर्घटना के 30 घंटे बाद भी ट्रैक की मरम्मति जारी है। अभी परिचालन सामान्य होने में समय लगेगा। इसे देखते हुए हावड़ा-पटना मेन लाइन की ट्रेनें सोमवार को भी मार्ग बदल कर चलेंगी। 13331 धनबाद-पटना इंटरसिटी जसीडीह-झाझा के बदले गोमो, कोडरमा व गया हाेकर पटना जाएगी। वापसी में 13332 पटना-धनबाद इंटरसिटी भी गया, कोडरमा व गाेमो होकर धनबाद आएगी। 12303 हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस, 12273 हावड़ा-नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस धनबाद होकर चलेगी। 22348 पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, 12304 नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस गया व धनबाद होकर चलेगी। 18184 बक्सर-टाटा एक्सप्रेस बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया, कोडरमा, गोमो व धनबाद होकर चलेगी। 22500 वाराणसी-देवघर वंदे भारत गया, कोडरमा, मधपुर व जसीडीह होकर चलेगी। बांका, भागलपुर होकर चर्लपल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस चर्लपल्ली से दरभंगा जानेवाली ट्रेन का मार्ग भी बदल दिया गया है। धनबाद तक अपने निर्धारित मार्ग से आएगी। धनबाद से जसीडीह तक नियमित मार्ग से ही चलेगी। जसीडीह से दरभंगा बांका, भागलपुर व किउल होकर जाएगी।

पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के लाहाबन-सिमुलतला स्टेशन के बीच मालगाड़ी के 08 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस कारण इस रेलखंड के अप एवं डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन बाधित हो गए हैं। आसनसोल, मधुपुर एवं झाझा से एआरटी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं एवं परिचालन पुनर्बहाल करने को लेकर युद्धस्तर पर कार्य जारी है।

गोमो, कोडरमा व गया हेकर धनबाद-पटना इंटरसिटी घटना के कारण 13331 धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस का मार्ग बदल दिया गया। धनबाद से जसीडीह, झाझा होकर चलने वाली ट्रेन गोमो, कोडरमा और गया होकर चलाई गई। पटना से धनबाद आनेवाली 13332 पटना धनबाद इंटरसिटी भी गया, कोडरमा और गोमो होकर धनबाद तक चलने की घोषणा की गई।