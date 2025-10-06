IIT और IIM के स्थापना दिवस पर गौतम अडानी होंगे शामिल, 100 रुपये का सिक्का होगा जारी

धनबाद में आईआईटी आईएसएम के शताब्दी समारोह में गौतम अडानी मुख्य अतिथि होंगे। संस्थान इस अवसर को भव्य बनाने के लिए तैयारी कर रहा है जिसमें एक हरित भवन का निर्माण और परिसर का नवीनीकरण शामिल है। पूर्व छात्रों से 100 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। शताब्दी वर्ष का लोगो छात्र मोहित गुप्ता ने डिजाइन किया है जिसे संस्थान ने मंजूरी दी है।

शशि भूषण, धनबाद। आइआइटी आइएसएम के शताब्दी स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि देश के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी शिरकत करेंगे। गौतम अडानी अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आइआइटी आइएसएम ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। संस्थान की ओर से सबसे पहले शताब्दी वर्ष का डाक टिकट राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जा चुका है। यह आयोजन नौ दिसंबर को होगा। नौ दिसंबर 1926 को ब्रिटिश शासनकाल में तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन ने संस्थान का उद्घाटन किया था। शताब्दी वर्ष पर संस्थान कई विशिष्ट चीजों का निर्माण कर रहा है। इसमें हरित भवन भी शामिल है। इस हरित भवन में 2500 क्षमता वाले सेनटिनरी आडिटोरियम का निर्माण तेजी से जारी है। इस अद्भुत भवन में 1200 छात्रों तक की क्षमता वाले कई स्मार्ट क्लासरूम और 200-200 लोगों की क्षमता वाले दो अत्याधुनिक कांफ्रेंस रूम होंगे।

वहीं आइआइटी परिसर को आकर्षक रूप दिया जा रहा है, ताकि समारोह भव्य और ऐतिहासिक बनाया जा सके। शताब्दी वर्ष पर संस्थान की ओर से 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया जाएगा। 100 वर्ष पर 100 करोड़ का लक्ष्य शताब्दी समारोह को लेकर आइआइटी आइएसएम के पूर्ववर्ती छात्र भी काफी उत्साहित हैं। समारोह को भव्य बनाने के लिए संस्थान के पूर्ववर्ती छात्रों से 100 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। पूर्व छात्र इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने और संस्थान के भविष्य के विकास में योगदान देने के लिए काफी सक्रिय हैं। संस्थान के लिए पूर्व छात्रों ने शताब्दी निधि के लिए आर्थिक सहयोग देना शुरू कर दिया है। इस भव्य परियोजना के लिए आवंटित बजट 100 करोड़ रुपये (12 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर) है। आइआइटी आइएसएम ने एक धन संचय अभियान शुरू किया है, जिसके तहत शताब्दी भवन के विभिन्न हिस्सों के नामकरण अधिकार उदार दानदाताओं को प्रदान किए जा रहे हैं।