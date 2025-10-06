Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IIT और IIM के स्थापना दिवस पर गौतम अडानी होंगे शामिल, 100 रुपये का सिक्का होगा जारी

    By Shashi Bhushan Roy Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:05 PM (IST)

    धनबाद में आईआईटी आईएसएम के शताब्दी समारोह में गौतम अडानी मुख्य अतिथि होंगे। संस्थान इस अवसर को भव्य बनाने के लिए तैयारी कर रहा है जिसमें एक हरित भवन का निर्माण और परिसर का नवीनीकरण शामिल है। पूर्व छात्रों से 100 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। शताब्दी वर्ष का लोगो छात्र मोहित गुप्ता ने डिजाइन किया है जिसे संस्थान ने मंजूरी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    आइआइटी आइएसएम के स्थापना दिवस पर गौतम अडानी होंगे मुख्य अतिथि

    शशि भूषण, धनबाद। आइआइटी आइएसएम के शताब्दी स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि देश के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी शिरकत करेंगे। गौतम अडानी अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं।

    आइआइटी आइएसएम ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। संस्थान की ओर से सबसे पहले शताब्दी वर्ष का डाक टिकट राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जा चुका है।

    यह आयोजन नौ दिसंबर को होगा। नौ दिसंबर 1926 को ब्रिटिश शासनकाल में तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन ने संस्थान का उद्घाटन किया था। शताब्दी वर्ष पर संस्थान कई विशिष्ट चीजों का निर्माण कर रहा है।

    इसमें हरित भवन भी शामिल है। इस हरित भवन में 2500 क्षमता वाले सेनटिनरी आडिटोरियम का निर्माण तेजी से जारी है। इस अद्भुत भवन में 1200 छात्रों तक की क्षमता वाले कई स्मार्ट क्लासरूम और 200-200 लोगों की क्षमता वाले दो अत्याधुनिक कांफ्रेंस रूम होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं आइआइटी परिसर को आकर्षक रूप दिया जा रहा है, ताकि समारोह भव्य और ऐतिहासिक बनाया जा सके। शताब्दी वर्ष पर संस्थान की ओर से 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया जाएगा।

    100 वर्ष पर 100 करोड़ का लक्ष्य

    शताब्दी समारोह को लेकर आइआइटी आइएसएम के पूर्ववर्ती छात्र भी काफी उत्साहित हैं। समारोह को भव्य बनाने के लिए संस्थान के पूर्ववर्ती छात्रों से 100 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है।

    पूर्व छात्र इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने और संस्थान के भविष्य के विकास में योगदान देने के लिए काफी सक्रिय हैं। संस्थान के लिए पूर्व छात्रों ने शताब्दी निधि के लिए आर्थिक सहयोग देना शुरू कर दिया है।

    इस भव्य परियोजना के लिए आवंटित बजट 100 करोड़ रुपये (12 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर) है। आइआइटी आइएसएम ने एक धन संचय अभियान शुरू किया है, जिसके तहत शताब्दी भवन के विभिन्न हिस्सों के नामकरण अधिकार उदार दानदाताओं को प्रदान किए जा रहे हैं।

    इस निधि अभियान के लिए पूर्ववर्ती छात्रों की संस्थान आइएसएमएएएनए का लक्ष्य इस अभियान में एकत्रित धनराशि देगा।

    संस्थान के छात्र ने डिजाइन किया शताब्दी वर्ष का लोगो

    आइआइटी आइएसएम के शताब्दी वर्ष का लोगो संस्थान के छात्र मोहित गुप्ता ने डिजाइन किया है। मोहित पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र है। मोहित के द्वारा बनाया गए डिजाइन को संस्थान के सभी शीर्ष अधिकारियों ने खूब पसंद किया और उसे मंजूरी दे दी।

    यह भी पढ़ें- Railway News: धनबाद होकर सियालदह से ऋषिकेश को चलेगी एसी स्पेशल ट्रेन, टिकटों की बुकिंग शुरू