Railway News: धनबाद होकर सियालदह से ऋषिकेश को चलेगी एसी स्पेशल ट्रेन, टिकटों की बुकिंग शुरू

धनबाद होकर चलने वाली दून एक्सप्रेस में वेटिंग को देखते हुए रेलवे ने सियालदह से योग नगरी ऋषिकेश के लिए एसी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन अक्टूबर और नवंबर में चलेगी और धनबाद गोमो पारसनाथ व कोडरमा में रुकेगी। टिकट बुकिंग शुरू हो गई है जिससे यात्रियों को धनबाद से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने के लिए एक अच्छा विकल्प मिलेगा।

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर चलने वाली दून एक्सप्रेस में पूरे अक्टूबर लंबी वेटिंगलिस्ट है। स्लीपर से एसी तक की सीटें फुल हैं। इसके मद्देनजर रेलवे ने सियालदह से योग नगरी ऋषिकेश के बीच एसी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

धनबाद होकर चलने वाली ट्रेन ऋषिकेश से 11 अक्टूबर से 15 नवंबर एवं सियालदह से 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव धनबाद के साथ गोमो, पारसनाथ व कोडरमा में भी होगा। दोनों ओर से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। धनबाद से हरिद्वार व ऋषिकेश जाने के लिए थर्ड एसी फर्स्ट एसी तक की पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं। दून एक्सप्रेस के यात्री इस ट्रेन को विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, स्पेशल ट्रेन का किराया अधिक चुकाना होगा।

इन स्टेशन पर ठहराव सियालदह से योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली ट्रेन का ठहराव नैहाटी, बैंडेल, बर्द्धमान,दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, गाोमो, पारसनाथ, कोडरमा, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी आन सोन, सासाराम, भभुआ रोड,डीडीयू, वाराणसी, प्रतापगढ़, रायबरेली, उतरेटिया, आलमनगर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद व हरिद्वार में होगा।