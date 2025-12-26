कतरास कोलियरी में जहरीली गैस और काला धुआं निकलने से बस्ती में दहशत, ग्रामीणों ने पुनर्वास की मांग की

संवाद सहयोगी, तेतुलमारी। कतरास क्षेत्र के वेस्ट मोदीडीह कोलियरी में संचालित बीएस माइनिंग आउटसोर्सिंग पैच के पांडेयडीह छह नंबर बस्ती के समीप शुक्रवार की सुबह अचानक गैस व काला धुआं निकलने लगी। जिससे ग्रामीण दहशत में आ गये। उन्हें किसी अनहोनी की चिंता सताने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया धुआं बढ़ता चला गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पाकर वेस्ट मोदीडीह कोलियरी के प्रबंधन के टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रात: परियोजना के पैच से अचानक काला धुआं निकलने लगा और आसमान में पूरा अंधेरा छा सा गया। जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे धुआं और बढ़ता गया।

ब्लास्टिंग के पत्थर और कंपन से लोग परेशान इधर धुआं को देख ग्रामीण दहशत में आ गये। ग्रामीण संतोष चौहान, यशोदा देवी ने बताया कि पहले तो ब्लास्टिंग के पत्थर और कंपन से लोग परेशान थे। अब आवास में मात्र 30 फीट की दूरी पर जहरीली गैस और धुआं निकलने लगा है। एक वर्ष पूर्व उक्त स्थान से आग के लपेटे निकलना शुरू हो गया था।

प्रबंधन द्वारा कई जगहों पर भराई कराया था जिससे आग की लपटें निकलना बंद हो गया था। उन्होंने बताया कि हमलोग असुरक्षित क्षेत्र पर रह रहे हैं। प्रबंधन से लगातार हमलोग दूसरे जगह पर पुनर्वास की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन प्रबंधन द्वारा लगातार टालमटोल किया जा रहा है।

सात दिनों के भीतर शिफ्ट कराने का आश्वासन करीब 10 दिन पूर्व कतरास क्षेत्र के महाप्रबंधक के साथ ग्रामीणों की वार्ता हुई थी। जिसमें प्रबंधन ने सात दिनों के भीतर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराने का आश्वासन दिया था। लेकिन 15 दिन बीतने के बावजूद अभी तक कोई हल नहीं निकला है।

ग्रामीणों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा दो वर्ष पूर्व गांव का सर्वे कराया गया था। कुछ लोगों को सुरक्षित स्थान पर जगह देकर बसाया गया। अगर किसी के साथ अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार प्रबंधन की होगी। हमलोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे।