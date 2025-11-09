Dhanbad बाजार समिति में अपराधियों का तांडव, फायरिंग कर फैलाई दहशत, तेल व्यापारी को घायल कर लाखों की लूट
Dhanbad Crime: बरवाअड्डा में बाजार समिति के पास तीन बाइक सवार अपराधियों ने तेल व्यवसायी श्याम भीमसरिया से लाखों रुपयों से भरा बैग लूट लिया। विरोध करने पर अपराधियों ने मारपीट की और फायरिंग भी की, जिसमें एक मजदूर घायल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे और एक जिंदा गोली बरामद की है। घटना के बाद व्यापारियों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई।
जागरण संवाददाता, बरवाअड्डा। धनबाद (बरवाअड्डा) कृषि बाजार समिति परिसर में शनिवार की देर शाम एक बड़ी लूट की वारदात ने सनसनी फैला दी। बाइक सवार तीन हथियारबंद अपराधियों ने तेल (Fortune Oil Merchant) व्यवसायी श्याम भीमसरिया पर हमला कर करीब 20 लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया।
घटना के दौरान अपराधियों ने चार राउंड फायरिंग भी की, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद घायल व्यवसायी को धनबाद के Asian Dwarkadas Jalan Super Specialty Hospital में भर्ती कराया गया।
मिली जानकारी के अनुसार, व्यवसायी श्याम भीमसरिया दुकान बंद कर रुपये से भरा बैग लेकर अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे। तभी तीनों अपराधी अचानक पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। जब मजदूर नरेश बीच-बचाव करने आए, तो अपराधियों ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया।
इस बीच, दुकान का ताला लगा रहे व्यवसायी के कर्मचारी उनकी मदद को दौड़े, तो अपराधियों ने चार राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली मिसफायर हो गई। अपराधियों ने हथियार के बट से श्याम भीमसरिया के सिर पर वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए।
सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर-1 शंकर कामती और थाना प्रभारी रजनीकांत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने मौके से तीन खोखे, एक जिंदा कारतूस और एक हेलमेट बरामद किया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में व्यापारी बाजार समिति पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई।
व्यापारियों ने बताया कि मंडी में लगातार सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी हो रही है। उनका कहना है कि लूट की राशि 20 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
थोक व्यवसायी श्याम भीमसरिया भीमसरिया एंड संस पर कट्टे की नोक पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया और नकदी लूट ली। इस घटना के बाद व्यापारिक समुदाय में दहशत है। धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने हमले की कड़ी निंदा की है।
उन्होंने कहा कि यह घटना शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। उन्होंने प्रशासन से अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, और कृषि बाजार में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की है। घायल श्याम भीमसरिया की स्थिति खतरे से बाहर है।
