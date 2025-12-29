मां के श्राद्धकर्म की राशि बनी काल, भाई के हाथों भाई की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, बलियापुर(धनबाद)। करमाटांड़ स्थित बीसीसीएल कॉलोनी में शनिवार की रात जो हुआ, उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मां के श्राद्धकर्म में खर्च हुई राशि का हिसाब एक परिवार के लिए ऐसा जख्म बन गया, जो कभी नहीं भर पाएगा। मामूली कहासुनी ने इतना विकराल रूप ले लिया कि बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ही ले ली।

बीसीसीएल कॉलोनी के सेक्टर चार, ब्लॉक 107 के आवास संख्या 12 में रहने वाले 40 वर्षीय प्रदीप दास की मौत ने न केवल उनके परिवार को, बल्कि आसपास के लोगों को भी गहरे सदमे में डाल दिया। बताया जाता है कि दो दिन पूर्व ही प्रदीप की माता का श्राद्धकर्म संपन्न हुआ था। शनिवार की रात करीब आठ बजे बड़े भाई श्रीदास भुईंयां घर पहुंचे और खर्च हुई राशि के हिसाब को लेकर दोनों भाइयों के बीच बहस शुरू हो गई। बात बढ़ी, आवाजें ऊंची हुईं और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया।

परिजनों के अनुसार, इस दौरान प्रदीप दास को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो मोहल्ले के लोग उसे तत्काल शहीद निर्मल महतो मेमोरियल अस्पताल, धनबाद लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पत्नी मिनी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने अपने भैसूर श्रीदास भुईंयां, उनके दो पुत्रों राहुल कुमार और नीरज कुमार समेत एक अन्य पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाया है। बलियापुर थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।