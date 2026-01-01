धनबाद-सिंदरी टाउन के बीच रद ट्रेन सेवाएं बहाल, हजारों यात्रियों को मिली राहत

जागरण संवाददाता, धनबाद। साल के अंतिम दिन रेल यात्रियों को राहत मिल गई। धनबाद से सिंदरी टाउन के बीच रद की गईं सभी पैसेंजर ट्रेनों की सेवा फिर से बहाल हो गई।

रेलवे ने सिंदरी मार्शलिंग यार्ड में नान इंटरलाकिंग के कारण सितंबर से धनबाद-सिंदरी टाउन के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को रद कर दिया था। इंटरलाकिंग पूरी होने के बाद पिछले 26 दिसंबर को रेल संरक्षा आयुक्त-सीआरएस ने रेल लाइन के साथ पुल व पुलिया का निरीक्षण किया। सीआरएस निरीक्षण के पांच दिनों बाद रेल सेवा बहाल हो गई।