Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    धनबाद-सिंदरी टाउन के बीच रद ट्रेन सेवाएं बहाल, हजारों यात्रियों को मिली राहत

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:44 AM (IST)

    Sindri News: धनबाद से सिंदरी टाउन के बीच रद्द की गई सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं साल के अंतिम दिन बहाल हो गईं। सिंदरी मार्शलिंग यार्ड में नॉन-इंटरलाकिंग क ...और पढ़ें

    Hero Image

    सिंदरी-धनबाद-गोमो सवारी गाड़ी।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। साल के अंतिम दिन रेल यात्रियों को राहत मिल गई। धनबाद से सिंदरी टाउन के बीच रद की गईं सभी पैसेंजर ट्रेनों की सेवा फिर से बहाल हो गई।

    रेलवे ने सिंदरी मार्शलिंग यार्ड में नान इंटरलाकिंग के कारण सितंबर से धनबाद-सिंदरी टाउन के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को रद कर दिया था। इंटरलाकिंग पूरी होने के बाद पिछले 26 दिसंबर को रेल संरक्षा आयुक्त-सीआरएस ने रेल लाइन के साथ पुल व पुलिया का निरीक्षण किया। सीआरएस निरीक्षण के पांच दिनों बाद रेल सेवा बहाल हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें