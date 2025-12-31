धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन का फेरा बढ़ा, यात्रियों को महंगे किराए से राहत नहीं

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद से भुवनेश्वर के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तार को स्वीकृति मिल गई। धनबाद से दो जनवरी से एक मार्च तथा भुवनेश्वर से एक जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगी। भुवनेश्वर से सोमवार से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई थी। धनबाद से भुवनेश्वर के लिए मंगलवार से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई। पुरी से चलने और पुरी की ओर जानेवाली सभी ट्रेनें नो रूम हैं। भुवनेश्वर स्पेशल का फेरा बढ़ने से यात्रियों को राहत मिल गई है।

हालांकि स्पेशल का टैग नहीं हटने से महंगे किराए से राहत नहीं मिली है। स्लीपर से सेकंड एसी तक स्पेशल का किराया लागू रहने से रेलवे हर फेरे में यात्रियों से एक लाख 19 हजार का अतिरिक्त किराया वसूलेगी। पांच वर्षाें से अतिरिक्त किराए के साथ चल रही ट्रेन कोरोना काल के बाद स्पेशल बन कर चल रहीं ट्रेनें नियमित हो चुकी हैं। पर धनबाद-भुवनेश्वर पिछले पांच वर्षाें से स्पेशल बन कर चल रही है, जिससे यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। स्पेशल का टैग लगने से प्रतिदिन लेटलतीफी का शिकार भी हो रही है।