    धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन का फेरा बढ़ा, यात्रियों को महंगे किराए से राहत नहीं

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:58 AM (IST)

    Indian Railway Update: धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन के फेरे 1 मार्च तक बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि, 'स्पेशल' टैग नहीं हटने से यात्रियों को महंगे किराए से ...और पढ़ें

    Hero Image

    धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद से भुवनेश्वर के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तार को स्वीकृति मिल गई। धनबाद से दो जनवरी से एक मार्च तथा भुवनेश्वर से एक जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगी।

    भुवनेश्वर से सोमवार से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई थी। धनबाद से भुवनेश्वर के लिए मंगलवार से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई। पुरी से चलने और पुरी की ओर जानेवाली सभी ट्रेनें नो रूम हैं। भुवनेश्वर स्पेशल का फेरा बढ़ने से यात्रियों को राहत मिल गई है।

    हालांकि स्पेशल का टैग नहीं हटने से महंगे किराए से राहत नहीं मिली है। स्लीपर से सेकंड एसी तक स्पेशल का किराया लागू रहने से रेलवे हर फेरे में यात्रियों से एक लाख 19 हजार का अतिरिक्त किराया वसूलेगी।

    पांच वर्षाें से अतिरिक्त किराए के साथ चल रही ट्रेन

    कोरोना काल के बाद स्पेशल बन कर चल रहीं ट्रेनें नियमित हो चुकी हैं। पर धनबाद-भुवनेश्वर पिछले पांच वर्षाें से स्पेशल बन कर चल रही है, जिससे यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। स्पेशल का टैग लगने से प्रतिदिन लेटलतीफी का शिकार भी हो रही है।

    स्पेशल का टैग हटाने को रेलमंत्री से मिल चुके सांसद

    धनबाद-भुवनेश्वर से स्पेशल का टैग हटाने की मांग को लेकर पिछले 11 दिसंबर को सांसद ढुलू महतो रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर उन्हें मांगपत्र भी सौंप चुके हैं। भुवनेश्वर के साथ दिल्ली, मुंबई, यशवंतपुर, उधना व कोयंबटूर की ट्रेन को नियमित बनाकर चलाने की सिफारिश की है। बावजूद धनबाद-भुवनेश्वर के फेरे में बढ़ोतरी स्पेशल के रूप में की गई।