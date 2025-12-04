Dhanbad Weather: टेम्परेचर में गिरावट का दौर जारी, ठंडी हवाओं से बढ़ेगी कंपकंपी, मौसम विभाग ने चेताया
Temperature In Delhi: धनबाद में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने ठंडी हवाओं के चलने से कंपकंप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। Jharkhand Weather Alert: दिसंबर माह की शुरुआत के साथ ही मौसम ने झारखंड में लोगों को कड़ाके की ठंड का अहसास कराना शुरू कर दिया है। धनबाद के साथ ही इसके पड़ोस के जिलों बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा में बुधवार को मौसम पूरी तरह से सर्द रहा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 10डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
न्यूनतम तापमान में करीब दो डिग्री की गिरावट से सुबह व रात का पारा काफी नीचे चला गया। इससे ठंड में कनकनी रही। सुबह के समय हल्की धूप जरूर निकली। लेकिन सूरज की किरणों में गर्माहट नहीं थी। दोपहर तक छिटपुट धूप खिलने के बावजूद हवा में ठंड का असर कम नहीं हुआ। लोग पूरे दिन ठंड भरे मौसम का सामना करते रहे।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। पश्चिमी- उत्तरी हवाओं के सक्रिय होने से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ेगा। अगले एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की पूरी संभावना है।
ठंड बढ़ते ही बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीदारी तेज हो गई है। शहर के चौक-चौराहों से लेकर बाजारों में स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर, दस्ताने व बच्चों के गर्म कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। दुकानदारी में भी गर्माहट लौट आयी है।
दुकानदारों का कहना है कि ठंड बढ़ते ही बिक्री में तेजी आने लगी है। खासकर शाम के समय लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने निकल रहे हैं। इधर बढ़ती ठंड के बीच लोग गर्म पेय पदार्थों जैसे चाय, काफी और सूप की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं।
कुल मिलाकर दिसंबर माह की शुरुआत ने ही यह संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में डुमरी में ठंड का असर और जोर पकड़ने वाला है।
सर्दी, खांसी और फ्लू का कहर
डाक्टरों ने बताया कि ठंड का मौसम आते ही सबसे ज्यादा सर्दी, खांसी और फ्लू का कहर बढ़ता है। ये वायरल इंफेक्शन हैं, जो कम तापमान और नमी के कारण तेजी से फैलते हैं। इस मौसम में लोग अधिकतर समय घर के अंदर बिताते हैं, जिससे वायरस एक व्यक्ति से दूसरे में जल्दी फैलता है।
यह भी पढ़ें- धनबाद के युवक को उठा ले गई Haryana Police, कारस्तानी जानकर पड़ोसी दंग
गर्म पानी पीना, गुनगुने पानी से गरारे करना और हाथों को बार-बार धोना इनसे बचाव के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि सर्दी का असर केवल बाहर की ठंड तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शरीर के ब्लड फ्लो पर भी असर डालता है।
ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए गर्म कपड़े पहनें, ठंडे पानी से बचें और रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।