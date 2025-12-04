Language
    धनबाद के युवक को उठा ले गई Haryana Police, चालबाजी जानकर पड़ोसी दंग

    By Balwant Kumar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:55 AM (IST)

    Dhanbad News: हरियाणा पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में धनबाद के एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर आनलाइन धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस उससे पूछताछ क ...और पढ़ें

    साइबर ठगी में हरियाणा पुलिस की कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा पुलिस ने धनबाद में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित टी.वी. सेंटर मोहल्ले से 30 वर्षीय युवक रंजन कुमार राय, पिता महेंद्र राय, को गिरफ्तार किया गया। हरियाणी पुलिस के छापे के बाद रंजन के पड़ोसी दंग रह गए।

    गिरफ्तार युवक पर हरियाणा में दर्ज साइबर ठगी के कई मामलों में संलिप्त होने का आरोप है। इसी आधार पर हरियाणा पुलिस ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था। बुधवार सुबह हरियाणा पुलिस की एक विशेष टीम धनबाद पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी के घर पर छापेमारी की।

    टीम ने रंजन से मौके पर ही विस्तृत पूछताछ की, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन माध्यम से लोगों को ठगने वाले एक सक्रिय साइबर गिरोह से जुड़ा था।

    उसके खिलाफ हरियाणा में कई शिकायतें दर्ज हैं, जिनकी जांच के सिलसिले में पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पुलिस आरोपी को अपने साथ लेकर रवाना हो गई, जहां आगे उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी।

    पुलिस ने बताया कि आरोपी के बैंक लेनदेन, डिजिटल गतिविधियों और नेटवर्क की गहराई से जांच की जाएगी ताकि पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया जा सके।

    धनबाद, साइबर अपराध के लिए कुख्यात जामताड़ा जिले का पड़ोसी जिला है। जामताड़ा में वर्षों से चल रहे संगठित साइबर अपराध से प्रभावित होकर धनबाद में भी कई युवक ठगी के इस अवैध धंधे में शामिल हो रहे हैं।

    विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हो रही ऐसी गिरफ्तारियां इस नेटवर्क के विस्तार और प्रभाव का संकेत हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, रंजन के बारे में ऐसी गतिविधियों की जानकारी उन्हें पहले नहीं थी। उसकी गिरफ्तारी की खबर से मोहल्ले में दहशत और हैरानी का माहौल है।