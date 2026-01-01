Language
    धनबाद यूनियन क्लब में लेडी किलर्स और डीजे पूजा के साथ नए साल 2026 का शानदार स्वागत

    By Ravi Ranjan Anand Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:56 AM (IST)

    Happy News Year 2026: धनबाद के यूनियन क्लब में नववर्ष 2026 का भव्य समारोह आयोजित किया गया। एसपी प्रभात कुमार ने इसका उद्घाटन किया। क्लब को रंग-बिरंगी ...और पढ़ें

    Hero Image

    धनबाद यूनियन क्लब में नए साल का स्वागत करते युवक-युवितयां।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। यूनियन क्लब में बुधवार की शाम संगीत, डिनर और धमाल के साथ नववर्ष 2026 का भव्य सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन एसपी प्रभात कुमार ने किया।

    वहीं क्लब परिसर को विशेष रूप से सजाया गया, जिसमें रंग-बिरंगी रोशनी, डांस फ्लोर और आकर्षक थीम आधारित डेकोरेशन ने किया गया था। क्लब के सदस्य, उनके परिवारजन तथा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

    एंकर वाचिका चौहान ने ऊर्जावान संचालन से पूरे कार्यक्रम को जीवंत बनाए रखा। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में लेडी किलर्स और डीजे पूजा ग्रुप के गायन के साथ नृत्य ने धमाल मचा दिया। हाई एनर्जी और इलेक्ट्रीफाइंग परफार्मेंस ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया।

    इस दौरान सचिव विजय कुमार अग्रवाल,कार्यकारी अध्यक्ष अजीत गुटगुटिया, उपाध्यक्ष अमन सिंह, सचिव विजय कुमार अग्रवाल, सह सचिव सरोज सिंह, कोषाध्यक्ष राजेश सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य गोपाल भट्टाचार्या, जयदीप मुखर्जी, राधा अग्रवाल, अमित अग्रवाल अन्य कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभायी।