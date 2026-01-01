धनबाद यूनियन क्लब में लेडी किलर्स और डीजे पूजा के साथ नए साल 2026 का शानदार स्वागत

जागरण संवाददाता, धनबाद। यूनियन क्लब में बुधवार की शाम संगीत, डिनर और धमाल के साथ नववर्ष 2026 का भव्य सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन एसपी प्रभात कुमार ने किया।

वहीं क्लब परिसर को विशेष रूप से सजाया गया, जिसमें रंग-बिरंगी रोशनी, डांस फ्लोर और आकर्षक थीम आधारित डेकोरेशन ने किया गया था। क्लब के सदस्य, उनके परिवारजन तथा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

एंकर वाचिका चौहान ने ऊर्जावान संचालन से पूरे कार्यक्रम को जीवंत बनाए रखा। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में लेडी किलर्स और डीजे पूजा ग्रुप के गायन के साथ नृत्य ने धमाल मचा दिया। हाई एनर्जी और इलेक्ट्रीफाइंग परफार्मेंस ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया।