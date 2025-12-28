Dhanbad Station से बिना हार्न चल पड़ी भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन, यात्रियों में मची भगदड़

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या पांच पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब भुवनेश्वर जाने वाली स्पेशल ट्रेन बिना किसी पूर्व सूचना या हार्न के अचानक खुल गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री यह समझ रहे थे कि ट्रेन विलंब से प्रस्थान करेगी, लेकिन शाम चार बजते ही अचानक ट्रेन के पहिए घूमने लगे। बिना सिग्नल या चेतावनी के ट्रेन खुलते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई।



कई यात्री अपना सामान लेकर इधर-उधर दौड़ने लगे, जबकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते नजर आए। अचानक उत्पन्न हुई इस स्थिति से प्लेटफॉर्म पर चीख-पुकार का माहौल बन गया। हालात को बिगड़ता देख एक जागरूक यात्री ने तत्परता दिखाते हुए चेन पुलिंग कर दी, जिससे ट्रेन कुछ दूरी पर जाकर रुक गई।



करीब दस मिनट तक प्लेटफॉर्म पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। रेलवे कर्मियों के हस्तक्षेप और यात्रियों के शांत होने के बाद स्थिति सामान्य हुई। इसके बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ट्रेन को पुनः रवाना किया गया।