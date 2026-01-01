दिल, दिमाग और कैंसर का इलाज अब धनबाद में, पीएम सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनकर तैयार
डा. मोहन गोप, धनबा। नए वर्ष में धनबाद में स्वास्थ्य की सेवा में बड़ा बदलाव होने वाला है। सुपर स्पेशिअलिटी अस्पताल में मार्च 2026 से इंडोर सेवा मिलने लगेगी, तो दूसरी ओर एसएनएमएमसीएच में कई आधुनिक मशीनों व चिकित्सा पद्धति से लोगों को इलाज हो पाएगा। नया वर्ष नई उम्मीदें लेकर आया है।
700 करोड़ में एसएनएमएमसीएच का कायाकल्प
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज एवं अस्पताल परिसर में 450 बेड का 10 मंजिला नया अस्पताल भवन बनाया जाएगा। मौजूदा पुराने भवनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वर्तमान पीजी भवन को ओपीडी और आईपीडी में परिवर्तित किया जाएगा।
वर्तमान 570 बेड क्षमता को बढ़ाकर 1090 बेड तक विस्तारित किया जाएगा। साथ ही एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़कर 250 और पीजी की सीटें 19 से बढ़कर 100 की जाएंगी। इसके लिए सरकार की ओर से 700 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मार्च से यहां काम शुरू हो जाएगा।
धनबाद को मिला दूसरा मेडिकल कालेज
सदर अस्पताल परिसर में पीपीपी माडल पर 352 करोड़ रुपये की लागत से नया मेडिकल कालेज स्थापित किया जाएगा। इस अस्पताल में 420 बेड की सुविधा होगी। इस परियोजना के पूरा होने से जिले में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का आधार और मजबूत होगा। इसमें एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। मार्च 2026 से इस पर कार्य शुरू किया जाएगा।
सुपर स्पेशलिटी का इंडोर सेवा
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस वर्ष धनबाद के लोगों को इंडोर सेवा मिलने लगेगी। ह्दय रोग, न्यूरो, कैंसर, गैसोइंट्रोलाजी, प्लास्टिक सर्जरी के लिए धनबादवासियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। धनबाद के अलावा बोकारो गिरिडीह और संथाल परगना के मरीज भी यहां आ सकेंगे। वर्ष 2017 में यह अस्पताल बनकर तैयार है। इसके लिए 1.67 अरब रुपए खर्च किए गए हैं।
रेड क्रास में डायलिसिस सेवा
जिला प्रशासन के सहयोग से रेड क्रास सोसाइटी भवन में इस वर्ष डायलिसिस की सेवा शुरू की जाएगी। 10 बेड का डायलिसिस सेंटर यहां बनाया जाएगा। गरीब मरीजों को यहां निशुल्क डायलिसिस सेवा दी जाएगी। इसलिए डाक्टर और कर्मचारी की तैनाती भी होगी। एसएनएमएमसीएच व सदर अस्पताल से चिकित्सक रहेंगे। इसके साथ यहां पर जल्द ओपीडी सेवा भी शुरू होगी।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 30 प्रकार की जांच
इस वर्ष 37 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। धनबाद में कुल 180 केंद्र हो गए हैं। इसमें लोगों को 30 अलग-अलग प्रकार की जांच की सेवा निशुल्क मिल पाएगी। इसमें बीपी-शुगर के साथ अन्य पैथोलाजी जांच भी शामिल है। इससे स्थानीय लोगों को समय पर रिपोर्ट मिल पाएगी। यहां पर फिलहाल सीएचओ की तैनाती की गई है।
एसएनएमएमसीएच में कई आधुनिक इलाज सेवा
एसएनएमएमसीएच में इस वर्ष कई आधुनिक सेवा मरीजों को मिल पाएगी। फेको विधि से मरीजों का मोतियाबिंद का आपरेशन किया जाएगा। इसके लिए मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। हड्डी रोग विभाग में सी आर्म मशीन स्थापित हो चुका है। आपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेडिकल कालेज में इस वर्ष सीटी स्कैन और एमआरआई की सेवा निशुल्क मिलेगी। इसके लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मशीन स्थापित किए गए हैं।
धनबाद को मिलेगा पंचक्रम केंद्र
जिला आयुष विभाग की ओर से सदर अस्पताल परिसर में पंचक्रम केंद्र की सेवा आम लोगों को मिल पाएगी। 55 लाख की लागत से यहां पांच कम केंद्र बनाया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से विभिन्न रोगों का यहां निदान हो पाएगा। हम लोगों को यह सेवा बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
धनबाद को मेडिकल हब बनाया जाएगा। यह संताल परगना व रांची का सेंटर है। नया मेडिकल कालेज तीन वर्षों में बन जाएगा। चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए जेपीएससी समेत अन्य से बहाली की प्रक्रियाधीन है। लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी।-डा. इरफान अंसारी, मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग।
