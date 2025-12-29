अहमदाबाद से पहुंचे उपकरण, नए साल से बिना रुके चलेंगी धनबाद स्टेशन की लिफ्टें
Dhanbad Railway Station: अहमदाबाद से अत्याधुनिक उपकरण धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। इनके लगने के बाद स्टेशन की लिफ्टें नए साल से बिना किसी रुकावट क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद रेलवे स्टेशन पर लिफ्टों बंद और खराब रहने की यात्रियों की शिकायत के स्थायी समाधान के प्रयास शुरू हो गए हैं। अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन-आरडीएसओ लखनऊ के मानक के अनुसार स्टेशन पर लगी लिफ्ट का अपग्रेडेशन होगा। इसके लिए अहमदाबाद से उपकरण आ गए हैं।
सुरक्षा और संरक्षा के सभी उपाय के साथ लिफ्ट चलेगी। बिजली गुल होने पर भी बंद नहीं होगी। यूपीएस से कनेक्ट होने से बिजली नहीं रहने पर भी लिफ्ट चलती रहेगी। नए साल के पहले पखवाड़े तक सभी लिफ्ट का अपग्रेडेशन पूरा करने का लक्ष्य है।
खासियतें होंगी-
सीसीटीवी और लाइट से लैस इमरजेंसी द्वार उपलब्ध रहेगा।
एलिवेटर इंटर-कम्युनिकेशन सिस्टम: लिफ्ट बंद होने की स्थिति में स्टेशन कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट संदेश जाएगा, जिससे अंदर फंसे यात्रियों को तत्काल सहायता मिल सकेगी।
ऑटोमेटेड वॉयस अनाउंसमेंट सिस्टम: सरल भाषा में संदेश जारी किए जाएंगे, जिससे आपात स्थिति में फंसे यात्रियों को सुरक्षित और शांत रखने में मदद मिलेगी।
आम यात्रियों के साथ बीमार व बुजुर्ग यात्रियों के लिए लिफ्ट जरूरी है। प्रत्येक प्लेटफार्म तक पहुंचने को लगी लिफ्ट को रेलवे जल्द से जल्द चालू कराए। इससे यात्रियों की सुविधा होगी। साथ ही धनबाद स्टेशन की छवि भी सुधरेगी।-सुरेंद्र अरोड़ा, संरक्षक, बैंक मोड़ चेंबर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।