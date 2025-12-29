अहमदाबाद से पहुंचे उपकरण, नए साल से बिना रुके चलेंगी धनबाद स्टेशन की लिफ्टें

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद रेलवे स्टेशन पर लिफ्टों बंद और खराब रहने की यात्रियों की शिकायत के स्थायी समाधान के प्रयास शुरू हो गए हैं। अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन-आरडीएसओ लखनऊ के मानक के अनुसार स्टेशन पर लगी लिफ्ट का अपग्रेडेशन होगा। इसके लिए अहमदाबाद से उपकरण आ गए हैं।

सुरक्षा और संरक्षा के सभी उपाय के साथ लिफ्ट चलेगी। बिजली गुल होने पर भी बंद नहीं होगी। यूपीएस से कनेक्ट होने से बिजली नहीं रहने पर भी लिफ्ट चलती रहेगी। नए साल के पहले पखवाड़े तक सभी लिफ्ट का अपग्रेडेशन पूरा करने का लक्ष्य है।