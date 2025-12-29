धनबाद के SNMCH अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा बरामद, 1.5 लाख रुपये में बेचने की थी तैयारी; 4 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, धनबाद। एसएनएमसीएच से आदिवासी महिला का बच्चा चोरी मामले में धनबाद पुलिस को सफलता मिल गई है। महज 36 घंटे के अंदर धनबाद जिला की सरायढेला थाना पुलिस ने बच्चे को भूली के रेगुनी से बरामद किया है।

इसके साथ ही एक महिला और अस्पताल के एक कर्मचारी समेत कुल चार लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि दो अन्य की तलाश है। सरायढेला थाना पुलिस ने देर रात रेगुनी में छापामारी किया था। बच्चा बरामद करने के साथ ही अस्पताल के ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी मोहम्मद हासिम को पकड़ा है।

पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है और इसमें दो अन्य लोगों की तलाश हो रही है। पुलिस के अनुसार बच्चा चोरी के लिए आरोपितों ने पैसे का भुगतान प्राप्त कर चुके थे। फिलहाल बच्चे को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। बच्चे को उनकी मां को सौंपने की तैयारी चल रही है।