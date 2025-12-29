Language
    धनबाद के SNMCH अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा बरामद, 1.5 लाख रुपये में बेचने की थी तैयारी; 4 गिरफ्तार

    By Balwant KumarEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:48 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। एसएनएमसीएच से आदिवासी महिला का बच्चा चोरी मामले में धनबाद पुलिस को सफलता मिल गई है। महज 36 घंटे के अंदर धनबाद जिला की सरायढेला थाना पुलिस ने बच्चे को भूली के रेगुनी से बरामद किया है।

    इसके साथ ही एक महिला और अस्पताल के एक कर्मचारी समेत कुल चार लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि दो अन्य की तलाश है। सरायढेला थाना पुलिस ने देर रात रेगुनी में छापामारी किया था। बच्चा बरामद करने के साथ ही अस्पताल के ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी मोहम्मद हासिम को पकड़ा है।

    पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है और इसमें दो अन्य लोगों की तलाश हो रही है। पुलिस के अनुसार बच्चा चोरी के लिए आरोपितों ने पैसे का भुगतान प्राप्त कर चुके थे। फिलहाल बच्चे को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। बच्चे को उनकी मां को सौंपने की तैयारी चल रही है।

    मनियाडीह की है महिला

    पीड़ित महिला सरिता मरांडी टुंडी के मनियाडीह की रहने वाली है। 25 दिसंबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार-रविवार की रात बच्चा चोरी हुआ था। जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी।