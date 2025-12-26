Dhanbad Sindri Train: सीआरएस निरीक्षण पूरा, धनबाद-सिंदरी के बीच रद ट्रेनें जल्द चलने की उम्मीद

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेल संरक्षा आयुक्त-सीआरएस पूर्वी सर्किल कोलकाता गुरु प्रकाश ने शुक्रवार को धनबाद मंडल के सिंदरी मार्शलिंग यार्ड-सिंदरी टाउन रेलखंड का निरीक्षण किया। सिंदरी मार्शलिंग यार्ड से सिंदरी टाउन तक बिछाई गई दो किमी नई लाइन का मोटर ट्रॉली निरीक्षण किया गया।

इस दौरान रेल पथ, पुल-पुलियां, सिग्नलिंग व्यवस्था, संरक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अवलोकन किया। डीआरएम अखिलेश मिश्र समेत अन्य अधिकारियों से बात की। आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। ट्रैक की क्षमता बढ़ जाने से खाली रैक खड़ी करने में सहूलियत होगी।

सीआरएस निरीक्षण हो जाने से धनबाद से सिंदरी टाउन के बीच लंबे समय से बंद पैसेंजर ट्रेनों के शीघ्र पटरी पर लौटने की उम्मीद है। हालांकि बंद ट्रेनें कब से चलेंगी, इस बारे में रेल अधिकारी कुछ कहने से कतरा रहे हैं।

11 सितंबर से ट्रेनें बंद, छात्र, मजदूर से नौकरीपेशा तक झेल रहे परेशानी धनबाद से सिंदरी टाउन के बीच सुबह से रात तक कई पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। सिंदरी मार्शलिंग यार्ड में नान इंटरलाकिंग के कारण यात्री ट्रेनों की सेवा 11 सितंबर से अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं।