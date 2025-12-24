Language
    SDO साहब का ड्राइवर, सरकारी जमीन पर कब्जा! उपायुक्त की कार्रवाई से धनबाद में मचा हड़कंप

    By Ravi Shankar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:20 AM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद में एसडीओ के ड्राइवर द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। उपायुक्त की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। इस घटना ने ...और पढ़ें

    कुर्मीडीह में जमीन कब्जे का विरोध करते ग्रामीण और समझाती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। नया समाहरणालय भवन से कुछ दूर पर कुर्मीडीह में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हुए बवाल के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर कब्जा किए जाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओ के चालक फिरोज अंसारी को निलंबित कर दिया है।

    प्रारंभिक जांच में सरकारी जमीन पर गलत तरीके से दखल दिलाने में उसकी संलिप्तता सामने आई है। इसके साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जांच के दौरान फिरोज अंसारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। मामले की विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच कराई जा रही है और उसके खिलाफ मिली शिकायतों की भी बारीकी से पड़ताल होगी। प्रशासन का कहना है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    गौरतलब है कि गुरुवार को ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान करीब एक एकड़ 37 डिसमिल सरकारी भूमि पर बनाई गई चहारदीवारी को ग्रामीणों ने ढहा दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

    वहीं, ग्रामीणों ने इस मामले में आरोपी फिरोज अंसारी और उसके लगभग 15 साथियों के खिलाफ बरवाअड्डा थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि फर्जी कागजात के जरिए सरकारी जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया।

    फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इस तरह के मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे।