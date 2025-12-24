SDO साहब का ड्राइवर, सरकारी जमीन पर कब्जा! उपायुक्त की कार्रवाई से धनबाद में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, धनबाद। नया समाहरणालय भवन से कुछ दूर पर कुर्मीडीह में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हुए बवाल के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर कब्जा किए जाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओ के चालक फिरोज अंसारी को निलंबित कर दिया है।

प्रारंभिक जांच में सरकारी जमीन पर गलत तरीके से दखल दिलाने में उसकी संलिप्तता सामने आई है। इसके साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जांच के दौरान फिरोज अंसारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। मामले की विभागीय स्तर पर विस्तृत जांच कराई जा रही है और उसके खिलाफ मिली शिकायतों की भी बारीकी से पड़ताल होगी। प्रशासन का कहना है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि गुरुवार को ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान करीब एक एकड़ 37 डिसमिल सरकारी भूमि पर बनाई गई चहारदीवारी को ग्रामीणों ने ढहा दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।