Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhanbad DC-SSP ने नहीं सुनी फरियाद, सरकारी जमीन बचाने को ग्रामीणों का सीधा एक्शन; कारोबारी के पिता और थानेदार घिरे, चारदीवारी ध्वस्त

    By Anand Kumar Pathak Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:29 PM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद में ग्रामीणों ने सरकारी जमीन को बचाने के लिए सीधा एक्शन लिया क्योंकि उनकी फरियाद डीसी-एसएसपी ने नहीं सुनी। ग्रामीणों ने एक जमीन का ...और पढ़ें

    Hero Image

    सरकारी जमीन को बचाने के लिए लाठी-डंडे से साथ जमा ग्रामीण। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, बरवाअड्डा (धनबाद)। सरकार जमीन पर कब्जे को लेकर सोमवार को धनबाद के उपायुक्त और एसएसपी कार्यालय से कुछ ही दूर कोहराम मचा। बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के कुरमीडीह गांव में सोमवार को ग्रामीणों ने हीरालाल साव के नेतृत्व में फिरोज अंसारी द्वारा लगभग एक एकड़ 37 डिसमील जमीन पर बनाई गई चारदीवारी को तोड़ दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का ही फिरोज अंसारी अन्य भू-माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से कब्जा कर चुका है और अब उसकी प्लॉटिंग कर बिक्री की तैयारी कर रहा है। विरोध करने पर भू-माफिया पिस्तौल दिखाकर डराते हैं और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं।

    ग्रामीणों ने बताया कि उक्त सरकारी जमीन की जमाबंदी 24 वर्ष पूर्व भूमि उप-समाहर्ता, धनबाद द्वारा रद करने की अनुशंसा की जा चुकी है। इसके बावजूद पिछले 24 वर्षों से ग्रामीण धनबाद उपायुक्त, एसएसपी, अनुमंडल पदाधिकारी, एलआरडीसी, गोविंदपुर अंचलाधिकारी एवं बरवाअड्डा थाना को हस्ताक्षरयुक्त लिखित आवेदन देकर जमीन को भू-माफियाओं से बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

    इस बीच भू-माफिया फर्जी दस्तावेज बनवाकर जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि फिरोज अंसारी अपने गुर्गों के साथ जमीन पर मौजूद था, लेकिन भारी संख्या में उग्र ग्रामीणों को आता देख वह मौके से फरार हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने चारदीवारी को तोड़ दिया। वहीं, फिरोज अंसारी के गुर्गों ने कुरमीडीह चौक पर हीरालाल साव की जमीन पर किराए पर चल रहे होटल ‘मटन पायली’ में जमकर तोड़फोड़ की और फरार हो गए।

    ग्रामीणों का आरोप है कि फिरोज अंसारी एवं उसके साथियों ने हीरालाल साव के भतीजे को वाहन से कुचलने का प्रयास किया। इसकी सूचना मिलते ही उग्र ग्रामीण कुरमीडीह चौक की ओर दौड़े। चौक पर मौजूद फिरोज अंसारी के पिता को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और गाली-गलौज करते हुए फिरोज अंसारी को बुलाने की मांग करने लगे।

    सूचना पर बरवाअड्डा थाना प्रभारी रजनीकांत पांडेय दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और फिरोज अंसारी के पिता को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कर सुरक्षित पुलिस वाहन में बैठाया। इससे ग्रामीण और उग्र हो गए तथा लगभग आधे घंटे तक थाना प्रभारी के वाहन को रोक कर रखा।

    ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से तत्काल फिरोज अंसारी की गिरफ्तारी की मांग की। थाना प्रभारी रजनीकांत पांडेय ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और पुनः जमीन पर पहुंचकर चारदीवारी गिराने लगे।

    इस संबंध में ग्रामीणों ने बरवाअड्डा थाना में लिखित आवेदन देकर फिरोज अंसारी एवं अन्य के खिलाफ सरकारी जमीन हड़पने, हीरालाल साव के भतीजे को वाहन से कुचलने के प्रयास तथा हीरालाल साव की जमीन पर बने होटल में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है।