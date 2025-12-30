पुलिस हो तो धनबाद जैसी! रात में ज्वेलरी दुकान में भीषण डकैती, दिन में 80 लाख के गहने बरामद

जागरण संवाददाता, धनबाद/कतरास। Shri Jamuna Das Visheshwar Lal Ornamentsः कतरास बाजार के खेतान टावर काम्पलेक्स में स्थित श्रीजमुना दास विशेश्वर लाल आर्नामेंटस नामक ज्वेलरी दुकान में सोमवार-मंगलवार की की रात हुई डकैती की घटना का उद्भेदन धनबाद जिला पुलिस ने महज चंद घंटों के अंदर कर लिया।

धनबाद पुलिस ने मामले में चार अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ ही लूटे गए करीब 80 लाख रुपये मूल्य के गहने भी बरामद किया है। इसके साथ ही चोरी में उपयोग किए गए औजार भी पुलिस के हाथ लगे हैं। ये डकैत बंजारे हैं और बीते चार माह से धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर स्थित छाई गद्दा में रह रहे थे। पुलिस का दावा है कि इन डकैतों के गिरोह में 15 से 17 अपराधी शामिल हैं।

डकैतों ने आधी रात को दिया घटना को अंजाम धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि सोमवार की रात करीब एक से दो बजे के बीच इन डकैतों ने ज्वेलरी दुकान में डकैती की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बाघमारा एसडीपीओ पुरूषोत्तम कुमार, सिंदरी डीएसपी और डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम के साथ पूरे जिले की पुलिस सक्रिय हो गई।

पुलिस ने सभी इलाकों की नाकाबंदी करते हुए अपराधियों की तलाश में छापामारी शुरू कर दिया। इस काम में आरपीएफ और जीआरपी अधिकारियों का भी सहयोग लिया गया। तलाशी के दौरान ही अपराधियों के रेलवे लाइन होकर भागने की सूचना मिली। इसी सूचना पर पुलिस टीम सक्रिय हुई और चार अपराधियों को सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया।

मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सभी अपराधी एसएसपी कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान डकैत अपना नाम सही नहीं बता रहे हैं। हर बार अलग-अलग नाम बता रहे हैं। इनका आधार सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ही इनके सही नामों का खुलासा हो पाएगा।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह सभी बंजारा हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ये लोग धनबाद जिले में घूमघूम कर कंबल समेत अन्य सामग्री बेचने का काम करते थे। इनके पास से कंबल, गुलेल, टार्च, पेचकस, लोहे का सब्बल समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है।

22 किलो चांदी और सोने के गहनों ले भागे थे डकैत अपराधियों ने जमुना दास विशेश्वर लाल अर्नामेंटस नामक दुकान से करीब 22 किलो चांदी और सोने के गहनों की चोरी की थी। इसमें से करीब 20 किलो गहनें बरामद हुआ है। इसमें आधा किलो सोना और शेष चांदी के आभूषण हैं।

बरामद सोने के गहनों की कीमत ही करीब 60 लाख और 20 लाख रुपये मूल्य के चांदी के गहने हैं। इनमें कंगन, कान का टाप, बिछिया, पायल, चांदी का ग्लास, कटोरा, प्लेट, सोने की चेन समेत अन्य सामान है। जबकि चोरों ने करीब एक करोड़ रुपये मूल्य के गहनों पर हांथ साफ किया है।

एसएसपी कुमार ने बताया कि इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य भर में इनके डकैती करने के तरीकों को लेकर छानबीन शुरू कर दी गई है।

हाफ पैंट पहन देते घटना को अंजाम एसएसपी कुमार ने बताया कि चोरी के दौरान ये सभी अपराधी हाफ पैंट पहन कर घटना को अंजाम देते थे। घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग फूल पैंट पहन कर भाग जाते थे। ताकि इनकी पहचान न हो सके। हालांकि चोरी करने के दौरान सीसीटीवी फुटेज में भी इनकी तस्वीर कैद हुई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।

गार्ड को बंधक बना की डकैती अर्नामेंटस दुकान के संचालक श्रवण कुमार खेतान के आवेदन पर पुलिस ने डकैती कांड को लेकर प्राथमिकी की है। इसमें बताया गया है कि अपराधियों ने सबल से शटर उखाड़कर दुकान में प्रवेश किया और वहां तैनात गार्ड नागेंद्र सिंह को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की।

कतरास में डकैती के तुरंत बाद यह गिरोह सुबह करीब 3:30 बजे पुराना श्यामबाजार निवासी सेवानिवृत्त कोलकर्मी सह भाजपा नेता रामेश्वर राम के घर में घुसे थे। आहट पाकर उनके पुत्र धर्मेंद्र राम ने शोर मचाया और पिता के साथ अपराधियों को खदेड़ा। शोर सुनकर आसपास के स्वजन व ग्रामीण जुट गए और एक अपराधी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।

ये सामान हुआ बरामद सोने जैसे पदार्थ के 72 अदद पोला (हाथ का कंगन) और 40 जोड़ा कान का टाप, 560 अदद बिछिया, 162 जोड़ा पायल, 115 अदद ब्रेसलेट, 146 बेरा, 30 अदद चेन, 112 अदद सिक्का और विभिन्न डिजाइन के सैकड़ों अन्य आभूषण, चांदी के 27 ग्लास, 48 चम्मच, 90 कटोरा, पूजा की थाल, दीया, धूपदानी और इत्र छिड़कने वाला पात्र।