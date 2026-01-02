Dhanbad News: निरसा में जीटी रोड के किनारे फुटपाथ पर लगी भीषण आग, डेढ़ दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख

जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। शुक्रवार देर रात निरसा हटिया मोड़ से लेकर निरसा चौक तक एनएच-19 (जीटी रोड) के फुटपाथ पर लगी दुकानों में भीषण आग लग गई। इस आगलगी में लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक दुकानें और उनमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दुकानदार मौके पर पहुंचे और आसपास से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तेजी से फैलती चली गईं।

घटना की जानकारी मिलते ही डीवीसी मैथन और एमपीएल का दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयावह थी कि लोगों को आशंका हो गई थी कि पूरा इंदिरा मार्केट इसकी चपेट में आ जाएगा। दुकानदारों के अनुसार, इस आगलगी में करीब 20 से 25 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। कई दुकानें पूरी तरह जल गईं और रोज़गार का एकमात्र सहारा छिन गया।

आग लगने के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जबकि कुछ ने शरारती तत्वों द्वारा आगजनी की आशंका जताई है। आग लगने के बाद बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और बिजली विभाग के कर्मी नए केबल और तार लगाने में जुट गए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुरुवार रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच हटिया मोड़ के पास स्थित एक दुकान से अचानक आग की लपटें उठनी शुरू हुईं। रात का समय होने के कारण अधिकांश दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर घर जा चुके थे। सूचना मिलने पर सभी लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था।

आग से वाल्मीकि ठाकुर का सैलून, बबलू दास, लखन पाल और परमानंद रविदास की मुर्गा दुकान, राकेश सिंह और मंटू यादव का होटल, प्रकाश साहू की भुजा दुकान, नेपाल रविदास और गोलू गुप्ता की कपड़ा दुकान, तपन मोदक की मिठाई दुकान, जुम्मन मियां की पान दुकान समेत कई दुकानें पूरी तरह जल गईं।

हटिया मोड़ की दुकानों का बिजली कनेक्शन निरसा चौक स्थित ट्रांसफार्मर से था। आग की वजह से ट्रांसफार्मर में भी शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे उसके नीचे स्थित फल, खैनी और सैलून की कई दुकानें भी जलकर खाक हो गईं। मुर्गा दुकानों में रखी मुर्गियां और बत्तखें पिंजरों में फंसी होने के कारण जिंदा जल गईं, जबकि अंडे उबलकर नष्ट हो गए।

घटना के बाद दुकानदारों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उन्होंने महाजनों से कर्ज लेकर दुकानदारी शुरू की थी, अब दुकान और सारा सामान जल जाने के बाद कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है। इसी दुकान से उनके परिवार का भरण-पोषण होता था।

घटना की सूचना पाकर सीओ विक्रम आनंद समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सीओ ने दुकानदारों को आपदा प्रबंधन से हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। विधायक अरूप चटर्जी ने भी पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है।