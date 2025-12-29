ना डिस्को, ना क्लब… नए साल का स्वागत बाबा श्याम के संग; धनबाद में मंगल पाठ और भजनों की होगी अमृत वर्षा

जागरण संवाददाता, धनबाद। नया साल यानी 2026 के स्वागत के लिए ना डिस्को जाएंगे, न क्लब, नया साल मनाएंगे श्याम बाबा के संग। इस संकल्प के साथ धोवाटांड़ स्थित श्री श्याम मंडल इस साल चतुर्थ श्री श्याम महोत्सव की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। यह भव्य महोत्सव 31 दिसंबर को भक्ति की अमृत वर्षा के साथ शुरू होगा।

आयोजन के पहले दिन श्री श्याम कीर्तन महोत्सव में 2000 से अधिक भक्तों के जुटने की उम्मीद है। यह जानकारी रविवार को अंबे विला अपार्टमेंट शास्त्री नगर में श्री श्याम मंडल ने प्रेस वार्ता के दाैरान मीडिया को दी।



उत्सव को सुरमयी बनाने के लिए कोलकाता के विख्यात भजन गायक विकास झा और मध्य प्रदेश (बालाघाट) की प्रसिद्ध गायिका सोनाली नागेशवर अपने भजनों से शाम को श्याममय करेंगे। ताली कीर्तन के साथ शुरू होने वाला यह आयोजन देर रात तक श्रद्धा की नई परिभाषा लिखेगा।

एक जनवरी को नए साल की पहली सुबह एक ऐतिहासिक दृश्य की साक्षी बनेगी। इसके बाद धोवाटांड़ के अंबे विला से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो झरिया धाम स्थित श्री श्याम मंदिर तक जाएगी। इसमें लगभग 1100 श्रद्धालु हाथों में श्याम बाबा का पवित्र निशान लेकर जयघोष करते हुए चलेंगे।

वहीं धाम पहुंचने के बाद प्रभु श्याम को प्रसन्न करने के लिए तिलकुट, चूरमा, गोंद के लड्डू और मेवे सहित छप्पन भोग अर्पित किए जाएंगे। कीर्तन के पश्चात सभी भक्तों के लिए विशाल महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। आयोजन को सफल बनाने में अंबे विला, वीटी अपार्टमेंट और लक्ष्मी अपार्टमेंट सहित पूरे धोवाटांड़ क्षेत्र के निवासी लगे हैं।

इस विराट आयोजन की तैयारियों में धोवाटांड़ क्षेत्र के अंबे विला, वी.टी. अपार्टमेंट, लक्ष्मी अपार्टमेंट, गैलेक्सी अपार्टमेंट, पर्ल अपार्टमेंट, इंपीरियल ग्रेसिया बिल्डिंग, जयपुर की ढाणी, अवांग सहित समस्त धोवाटांड़वासी पूरी निष्ठा, समर्पण और उत्साह के साथ लगे हुए हैं। आयोजन स्थल की सजावट, सुरक्षा, व्यवस्था, स्वच्छता एवं अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

श्री श्याम मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि यह महोत्सव केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने, युवा पीढ़ी में संस्कार जागृत करने और भक्ति के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का एक सशक्त माध्यम है। मंडल द्वारा क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुओं, श्याम प्रेमियों एवं धर्मप्रेमी जनता से विनम्र अनुरोध किया गया है कि वे सपरिवार इस दिव्य आयोजन में सहभागी बनें, प्रभु श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करें एवं आयोजन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएं।