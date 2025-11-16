Love Story: फोन काल से टूटी शादी, भिड़े परिजन… हंगामे के बीच प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में भरा सिंदूर

बाबुडीह निवासी जमीन कारोबारी प्रेम गोप के पुत्र सोनू गोप का पिछले तीन वर्षों से एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच लड़की के परिजनों ने उसकी शादी बोकारो में तय कर दी थी और शादी का कार्ड भी छप चुका था।



इसी दौरान सोनू ने बोकारो में फोन कर लड़की के होने वाले दूल्हे को बताया कि वह लड़की से प्रेम करता है। इस फोन काल के बाद लड़की की शादी टूट गई। इसके बाद लड़की के परिजनों ने सोनू के पिता से मुलाकात कर शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सोनू के पिता राजी नहीं हुए।



शनिवार शाम सोनू ने लड़की को मिलने के लिए फोन किया, लेकिन लड़की ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जब उसके पिता शादी नहीं मान रहे, तो मिलने का कोई अर्थ नहीं है। इसके बावजूद सोनू उसके घर पहुंच गया। लड़की ने यह बात अपने परिजनों को बता दी, जिन्होंने सोनू को पकड़ लिया और उसकी जमकर फजीहत की।



सूचना पर सोनू के पिता और अन्य परिजन भेलाटांड़ पहुंचे। दोनों पक्षों में विवाद बढ़ने पर पुलिस को जानकारी दी गई। बरवाअड्डा पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने-बुझाने का प्रयास किया। लड़की के परिजन सोनू पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे।



काफी मान-मनौवल और विवाद के बाद अंततः सोनू ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। हालांकि, लड़की के परिजन इस विवाह को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और सोनू के परिजन भी शादी से इंकार कर रहे हैं। लड़के के पिता का आरोप है कि उनके बेटे को जबरन शादी कराने के लिए लाया गया है।



इस प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों पक्षों में विवाद जारी है। पुलिस मामले के पटाक्षेप का प्रयास कर रही है। लड़की पक्ष का कहना है कि वे शादी तभी मानेंगे जब सामाजिक रीति-रिवाज से संपन्न हो।