Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Love Story: फोन काल से टूटी शादी, भिड़े परिजन… हंगामे के बीच प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में भरा सिंदूर

    By Anand Kumar Pathak Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:45 AM (IST)

    Dhanbad Love Story: धनबाद के भेलाटांड बस्ती में शनिवार की शाम किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं थी-इश्क़, इनकार, फजीहत और फिर सिंदूर की एक लकीर! तीन साल की मोहब्बत के बाद अचानक ऐसा मोड़ आया कि प्रेमी भी चकरा गया, परिजन भड़क गए और पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ गया। हंगामे के बीच जो हुआ, उसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रेम संबंध में ड्रामा के बाद प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में भरा सिंदूर।

    जागरण संवाददाता, बरवाअड्डा (धनबाद)। पहले फोन काल से टूटी शादी… फिर प्रेमी का अचानक घर पहुंचना… और उसके बाद थप्पड़, हंगामा और पुलिस की एंट्री! तीन साल पुराने प्रेम प्रसंग ने ऐसा करवट बदला कि देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। तनाव के बीच प्रेमी ने जो कदम उठाया, उसने सबको हैरान कर दिया-मांग में सिंदूर!

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, प्रेम का यह अनोखा संगम झारखंड के धनबाद जिले के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड में देखने को मिला है। शनिवार की शाम प्रेम प्रसंग को लेकर हाई-वोल्टेज ड्रामा हो गया। प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की पहले जमकर फजीहत हुई और फिर घंटों चली गर्मागर्मी एवं पुलिस की मौजूदगी में युवक ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दिया।

    बाबुडीह निवासी जमीन कारोबारी प्रेम गोप के पुत्र सोनू गोप का पिछले तीन वर्षों से एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच लड़की के परिजनों ने उसकी शादी बोकारो में तय कर दी थी और शादी का कार्ड भी छप चुका था।

    इसी दौरान सोनू ने बोकारो में फोन कर लड़की के होने वाले दूल्हे को बताया कि वह लड़की से प्रेम करता है। इस फोन काल के बाद लड़की की शादी टूट गई। इसके बाद लड़की के परिजनों ने सोनू के पिता से मुलाकात कर शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन सोनू के पिता राजी नहीं हुए।

    शनिवार शाम सोनू ने लड़की को मिलने के लिए फोन किया, लेकिन लड़की ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जब उसके पिता शादी नहीं मान रहे, तो मिलने का कोई अर्थ नहीं है। इसके बावजूद सोनू उसके घर पहुंच गया। लड़की ने यह बात अपने परिजनों को बता दी, जिन्होंने सोनू को पकड़ लिया और उसकी जमकर फजीहत की।

    सूचना पर सोनू के पिता और अन्य परिजन भेलाटांड़ पहुंचे। दोनों पक्षों में विवाद बढ़ने पर पुलिस को जानकारी दी गई। बरवाअड्डा पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने-बुझाने का प्रयास किया। लड़की के परिजन सोनू पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे।

    काफी मान-मनौवल और विवाद के बाद अंततः सोनू ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। हालांकि, लड़की के परिजन इस विवाह को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और सोनू के परिजन भी शादी से इंकार कर रहे हैं। लड़के के पिता का आरोप है कि उनके बेटे को जबरन शादी कराने के लिए लाया गया है।

    इस प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों पक्षों में विवाद जारी है। पुलिस मामले के पटाक्षेप का प्रयास कर रही है। लड़की पक्ष का कहना है कि वे शादी तभी मानेंगे जब सामाजिक रीति-रिवाज से संपन्न हो। 