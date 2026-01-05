ठंड में धनबाद पुलिस सुस्त, अपराधी चुस्त: महुदा में थाने से 100 मीटर की दूरी पर ज्वेलरी दुकान में भीषण डकैती

जागरण संवाददाता, कतरास/महुदा। इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है। ठंड के मौसम में आम और खास हर कोई घरों सुबह-शाम दुबका रहता है। धनबाद पुलिस भी सुस्त दिख रही है। इसका फायदा चोर-डकैत उठा रहे हैं। मानो ठंड में चोर-डकैत चुस्त हो गए हो।

धनबाद जिले के बाघमारा पुलिस अनुमंडल के महुदा बाजार में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। महुदा थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित ''लक्ष्मी ज्वेलर्स'' में शनिवार की देर रात नकाबपोश अपराधियों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया।

थाने के इतने करीब अपराधियों द्वारा लगभग एक घंटे तक तांडव मचाना और डकैती कर सुरक्षित निकल जाना पुलिस की गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। घटना को लेकर संचालक अमित कुमार वर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।

तलवार व पिस्तौल सटाकर महिला को बनाया बंधक प्राथमिकी के अनुसार, घटना शनिवार रात करीब 02:10 बजे की है। दुकान के पीछे रहने वाली पड़ोसी अनुज सिंह की पत्नी कुंती देवी अपने दो मासूम बच्चों के साथ पति का इंतजार कर रही थी।

इसी दौरान करीब 8 से 10 नकाबपोश अपराधी दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए। दो अपराधियों ने कुंती देवी की गर्दन पर चाकू और पिस्तौल सटा दी और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। अपराधियों ने मोबाइल छीन लिया और परिवार को बंधक बना लिया, जबकि उनके अन्य साथी दुकान का ताला तोड़ने लगे। सभी अपराधी चाकू, तलवार और पिस्तौल इत्यादि हथियार से लैस थे। कतरास में हाफ पैंट तो यहां कोट-पैंट महुदा की इस वारदात में अपराधियों का पहनावा चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां कुछ दिन पूर्व कतरास और जोगता की घटना में अपराधी ''हाफ पैंट'' पहनकर आए थे, जिन्हें पुलिस ने मुस्तैदी से पकड़ा था, वहीं महुदा बाजार में लुटेरे कोट-पेंट और जैकेट पहनकर पूरी तरह सभ्य दिखने वाले लिबास में आए थे।

उनकी उम्र करीब 30 से 40 वर्ष के बीच थी और वे हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। पहचान छिपाने के लिए सभी ने मंकी टोपी, मफलर और गमछे से चेहरा ढका हुआ था। साक्ष्य मिटाने की नियत से अपराधी सीसीटीभी कैमरे का डीभीआर बॉक्स भी उखाड़ कर ले गए।

संचालक को तीसरी बार बनाया गया निशाना लक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक अमित कुमार वर्मा के लिए यह कोई पहली घटना नहीं है। दो वर्ष पूर्व उनकी भूली स्थित दुकान में भी लूट हुई थी और एक वर्ष पूर्व महुदा के लाल बंगला स्थित कतरी नदी पुल के समीप भी उनके साथ लूटपाट का प्रयास किया गया था। बार-बार एक ही व्यवसायी को निशाना बनाए जाने और थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई इस वारदात से स्थानीय व्यापारियों और उनके स्वजन में भारी आक्रोश व्याप्त है

आधा दर्जन हिरासत में, जांच जारी घटना की सूचना मिलते ही महुदा थाना प्रभारी ललित रंजन भगत दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने संदेह के आधार पर क्षेत्र के करीब आधा दर्जन लोगों को उठाकर पूछताछ शुरू कर दी है। रविवार को धनबाद से विशेष रूप से खोजी कुत्ता मंगाकर सुराग जुटाने का प्रयास किया गया। बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि जांच जारी है, लेकिन सवाल वही है कि क्या पुलिस इस बार भी वैसी ही मुस्तैदी दिखाएगी जैसी जोगता में दिखाई थी।