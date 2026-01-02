मंथली का दबाव, निरसा में कोयला कारोबारियों की गोलीबारी से इलाका सहमा

जागरण संवाददाता, निरसा (धनबाद)। अवैध कोयला के कारोबार से जुड़े निरसा के वीरसिंहपुर निवासी युवराज सिंह ने गुरुवार की दोपहर खुदिया कोलियरी की कालीमाटी कालोनी में फिल्मी स्टाइल में 10 राउंड फायरिंग कर लोगों में दहशत फैला दी। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी और एक महिला व मैदान में खेल रहे दो बच्चे बाल-बाल बच गए।

घटना के सूचना पाकर एसडीपीओ रजत मणिक बाखला, निरसा थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से गोली के छह खोखा बरामद किया है। साथ ही महताडीह कालोनी से गुरुपदो उर्फ गुरा सिंह व उनके छोटे पुत्र राज सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

इस संबंध में कालीमाटी कालोनी निवासी निरंजन चौहान ने निरसा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि 15 दिसंबर को वीरसिंहपुर डांगापाड़ा निवासी राहुल सिंह उर्फ धनिया ने उससे 15000 रुपया उधार लिया था। पैसा मांगने पर टालमटोल कर रहा था।

गुरुवार की दोपहर जब पैसा मांगने महताडीह कालोनी पहुंचे तो वह गाली गलौज करने लगा। इस दौरान हम लोगों में हाथापाई भी हुई। इसके बाद मैं घर लौट रहा था। इसी दौरान राहुल उर्फ धनिया ने फोन करके अपने अन्य साथियों को बुला लिया।

राहुल का चचेरा भाई युवराज सिंह अपने साथी प्रसेनजीत के साथ बाइक से कालीमाटी कालोनी आया। प्रसेनजीत बाइक चला रहा था तथा युवराज सिंह दोनों हाथों से पिस्तौल से गोली चलाते हुए वीरसिंहपुर की ओर चला गया। इस दौरान कालोनी में बैठी एक महिला व कालोनी के मैदान में खेल रहे दो बच्चे गोली की चपेट में आने से बाल बाल बच गए।

कालोनी वासियों ने जब दोनों को खदेड़ा तो वे लोग भगाने के क्रम में बाइक लेकर खेत में गिर गए। इसके बाद तुरंत वेलोग बाइक उठाकर भाग गए। इस घटना के बाद से कालोनी वासियों में दहशत व्याप्त है। इस संबंध में निरंजन चौहान ने राहुल सिंह उर्फ धनिया, युवराज सिंह, सूरज सिंह,प्रसेनजीत, कन्हाई यादव पर जान मारने की नीयत से गोली चलाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पुलिस को देने के लिए लिया था उधर पैसा राहुल सिंह उर्फ धनिया एवं उसके साथी कोयले का अवैध कारोबार करते हैं। उन लोगों को कोयले के कारोबार करने के लिए पुलिस पदाधिकारी को मंथली का पैसा देना था। इसके लिए उन लोगों ने निरंजन चौहान से 15 हजार रुपये उधार में लिए थे। एक-दो दिन में पैसा लौटा देने की बात हुई थी। मगर निरंजन को क्या पता था कि उधारी का पैसा मांगने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा।