    सावधान! धनबाद में कोयला चोरी की रफ्तार बनी जानलेवा, बाइक की टक्कर से दो युवक गंभीर

    By Tilakdhari Rawani Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:13 PM (IST)

    ट्राई स्कूटी से धनबाद में हो रही कोयले की अवैध ढुलाई।

    जागरण संवाददाता, महुदा (धनबाद)।महुदा मोड़ स्थित पुना महतो स्मारक उच्च विद्यालय के समीप शनिवार सुबह अवैध कोयला लदे एक बाइक की टक्कर से दो मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ, जब कोयला लदी कई बाइकें मधुबन थाना क्षेत्र से बोकारो की ओर जा रही थीं। ओवरटेक करने के दौरान एक बाइक ने सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।

    टक्कर के बाद दोनों मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। हादसे में कोयला लदी बाइक का चालक भी गिर पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद उसके साथियों ने उसे उठाकर मौके से फरार कर दिया।
     
    घायलों की पहचान बुधन हरिजन और मणीलाल के रूप में हुई है। बुधन हरिजन महुदा मोड़ से अपने घर बांसजोड़ा जा रहा था, जबकि मणीलाल बीसीसीएल में एपीएम पद पर कार्यरत है और जोधाडीह से ब्लॉक-वन ड्यूटी के लिए जा रहा था। सूचना मिलने पर महुदा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया है।

    स्थानीय लोगों के अनुसार, धनबाद क्षेत्र में इन दिनों कोयला चोरी का धंधा तेजी से फल-फूल रहा है। चोरी के कोयले की ढुलाई के लिए पहले साइकिल और सामान्य बाइक का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इसके लिए मोडिफाइड बाइक और तीन चक्के वाली ट्राई स्कूटी (3-Wheeler Scooter)-तीन टांग स्कूटी (दिव्यांगों के लिए बनी स्कूटी) का इस्तेमाल किया जा रहा है।

    कोयला लदी ये गाड़ियां तेज रफ्तार में सड़कों पर दौड़ाई जाती हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से अवैध कोयला ढुलाई पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि सड़क हादसों पर रोक लग सके।