    धनबाद में विंटर स्टडी टूर पर प्रशिक्षु IAS अधिकारियों की टीम, कोयला खनन और फायर एरिया की चुनौतियों से हुई अवगत

    By Ashish Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:53 PM (IST)

    धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन से मुलाकात करते प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी से 2025 बैच के 10 प्रशिक्षु आइएएस विंटर स्टडी टूर पर धनबाद पहुंचे हैं। पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उपायुक्त आदित्य रंजन से मुलाकात की।

    विंटर स्टडी टूर आइएएस प्रोफेशनल कोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के अलग-अलग संगठनों से जोड़ा जाता है और अलग-अलग राज्यों में गुड गवर्नेंस की पहलों से भी परिचित कराया जाता है।

    उपायुक्त ने कहा यह टूर एक युवा सिविल सेवक के लिए जरूरी चरित्र और कौशल विकसित करेगा। कामर्स और इंडस्ट्री, रिसोर्स तथा फाइनेंस और इकोनामी के सेक्टर का अनुभव देगा।

    उपायुक्त से मुलाकात करने के बाद सभी प्रशिक्षु आइएएस पदाधिकारियों ने जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा के साथ बेलगड़िया टाउनशिप का भ्रमण किया। इसके बाद बीसीसीएल के ब्लाक टू ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, मुनीडीह अंडरग्राउंड माइंस तथा एना फायर प्रोजेक्ट का भ्रमण किया।

    इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालिवाल, प्रशिक्षु आइएएस पदाधिकारियों के ग्रुप लीडर सिद्धार्थ सिंह, सहायक ग्रुप लीडर आकाश गर्ग, शोभिका पाठक, ताशी तेनजिन, पेलना वांगचुग, पवित्रा पी, माधव अग्रवाल, दिव्यांक गुप्ता, दीपक कुमार तथा सोनम नोरबू उपस्थित थे।