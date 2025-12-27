धनबाद कब्रिस्तान भी नहीं सुरक्षित! ताकियादार का कमरा हड़पकर शुरू कर दिया किराये का कारोबार

जागरण संवाददाता, धनबाद। शहर में कब्रिस्तान भी सुरक्षित नहीं है। रांगाटांड कब्रिस्तान में ताकियादार के लिए धनबाद नगर निगम द्वारा बनाए गए कमरे पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। इसको लेकर अशफाक हुसैन, वसीम अकरम खान, मिंटू अंसारी, शमीम अख्तर समेत अन्य स्थानीय लोगों ने धनबाद थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।



शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अफजल खान, विक्की उर्फ नौशाद, इम्तियाज उर्फ गुड्डू और सोनू नामक व्यक्तियों ने ताकियादार के लिए बनाए गए कमरे पर जबरन कब्जा कर लिया है। आरोप है कि उक्त कमरे को रांगाटांड के एक व्यवसायी को एक लाख रुपये अग्रिम और 15 हजार रुपये मासिक किराये पर दे दिया गया है, जो पूरी तरह अवैध है।



स्थानीय लोगों ने बताया कि जब उन्होंने इस अवैध कब्जे और किराये की वसूली का विरोध किया तो आरोपितों ने उनके साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले ताकियादार को जबरन कमरे से बाहर निकाल दिया गया, जिससे कब्रिस्तान की सुरक्षा और व्यवस्था प्रभावित हो रही है।



इतना ही नहीं, शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आरोपितों द्वारा कब्रिस्तान से जुड़ी राशि का भी गबन किया गया है। इससे कब्रिस्तान की व्यवस्था, साफ-सफाई और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।



स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान जैसी पवित्र जगह पर इस तरह का अवैध कब्जा और व्यावसायिक उपयोग बेहद निंदनीय है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ताकियादार को उसका अधिकार और आवास वापस दिलाया जाए।



पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।