Dhanbad Gas Leak Alert: जहरीली गैस रिसाव से राजपूत बस्ती में अफरा-तफरी, बीसीसीएल ने क्षेत्र खाली करने जारी किया नोटिस

जागरण संवाददाता, धनबाद। ‍BCCL Gas Leak Alert:भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की केंदुआडीह कोलियरी अंतर्गत राजपूत बस्ती में जहरीली गैस का रिसाव के बाद इलाके में दहशत का आलम है। घटना में एक बच्चे की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग गैस से प्रभावित है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना के बाद बीसीसीएल प्रबंधन भी हरकत में आ गया है। केंदुआडीह कोलियरी प्रबंधन ने आवश्यक नोटिस जारी कर लोगों के इलाके को खाली करने की अपील की है। इलाके में जगह-जगह नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस के अनुसार, मस्जिद के पास स्थित कई घरों में जहरीली गैस रिसने की पुष्टि हुई है, जिससे लोगों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। प्रबंधन ने बताया कि जहरीली गैस के संपर्क में आने से जीवन को गंभीर हानि हो सकती है।