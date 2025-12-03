Language
    Dhanbad Gas Leak Alert: जहरीली गैस रिसाव से राजपूत बस्ती में अफरा-तफरी, बीसीसीएल ने क्षेत्र खाली करने जारी किया नोटिस

    By Balwant Kumar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    Dhanbad Gas Leak Alert: धनबाद के राजपूत बस्ती में गैस रिसाव की चेतावनी के बाद बीसीसीएल ने बस्ती खाली करने का नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के बाद क्षेत ...और पढ़ें

    राजपूत बस्ती में बीसीसीएल की ओर से चस्पा नोटिस।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। ‍BCCL Gas Leak Alert:भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की केंदुआडीह कोलियरी अंतर्गत राजपूत बस्ती में जहरीली गैस का रिसाव के बाद इलाके में दहशत का आलम है। घटना में एक  बच्चे की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग गैस से प्रभावित है। 

    Dhanbad Gas Leak-Rajput Basti

    घटना के बाद बीसीसीएल प्रबंधन भी हरकत में आ गया है। केंदुआडीह कोलियरी प्रबंधन ने आवश्यक नोटिस जारी कर लोगों के इलाके को खाली करने की अपील की है। इलाके में जगह-जगह नोटिस चस्पा किया गया है।

    नोटिस के अनुसार, मस्जिद के पास स्थित कई घरों में जहरीली गैस रिसने की पुष्टि हुई है, जिससे लोगों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। प्रबंधन ने बताया कि जहरीली गैस के संपर्क में आने से जीवन को गंभीर हानि हो सकती है।

    स्थिति को देखते हुए BCCL ने सभी बस्तीवासियों को तुरंत क्षेत्र खाली करने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान न हो और सुधारात्मक कार्यों एवं गैस रोकथाम के उपायों में बाधा न आए।

    कोलियरी प्रबंधन ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जिससे राहत और मरम्मत कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।

     