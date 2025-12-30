धनबाद से गुजरने वाली 4 ट्रेनों में जोड़े जाएंगे एक्स्ट्रा कोच, कैंसिलेशन के चलते हुई परेशानी से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोहरे में रद नियमित ट्रेनों के बाद धनबाद से दिल्ली और चंडीगढ़ तक चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के रद हो जाने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अधिकतर ट्रेनों में लंबी वेटिंगलिस्ट या नो रूम की स्थिति है। धनबाद होकर विंटर स्पेशल ट्रेन चलने की भी संभावना नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अलग-अलग रूटों की नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा की है। धनबाद होकर चलने वाली सियालदह-अजमेर (Ajmer-Sealdah Express), कोलकाता-मदार (Madar-Kolkata Express) और कोलकाता-बीकानेर प्रताप एक्सप्रेस (Pratap Express में पूरे जनवरी अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे।

इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच - 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस में एक से 31 जनवरी तथा 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस में 2 जनवरी से एक फरवरी तक एक फर्स्ट कम सेकंड एसी

- 12495 बीकानेर-कोलकाता एक्सप्रेस में एक से 29 जनवरी तथा 12496 कोलकाता-बीकानेर एक्सप्रेस में दो से 30 जनवरी तक एक थर्ड एसी व एक स्लीपर

- 19608 मदार-कोलकाता एक्सप्रेस में पांच से 26 जनवरी तथा 19607 कोलकाता-मदार एक्सप्रेस में आठ से 29 जनवरी तक एक सेकंड एसी

- 18611 रांची-वाराणसी एक्सप्रेस में आज एक अतिरिक्त स्लीपर कोच

धनबाद होकर मेन लाइन की ट्रेनें, आज भी गोमो-गया होकर पटना इंटरसिटी सिमुलतला के पास रेल ब्रिज पर शनिवार की रात हुई मालगाड़ी दुर्घटना के कारण सोमवार को भी मेन लाइन की ट्रेनें धनबाद होकर चलाई गईं। सुबह 13331 धनबाद-पटना इंटरसिटी जसीडीह-झाझा के बदले गोमो, कोडरमा व गया हाेकर पटना गई। वापसी में 13332 पटना-धनबाद इंटरसिटी भी गया, कोडरमा व गाेमो होकर धनबाद आई।

दिन में 12303 हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस, 12273 हावड़ा-नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, 22348 पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, 12304 नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस एवं 18184 बक्सर-टाटा एक्सप्रेस बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया, कोडरमा, गोमो व धनबाद होकर चली। दिन में चलने वाली ट्रेनों के मार्ग बदलने की पहले ही सूचना जारी कर दी गई थी। इस बीच सोमवार की रात जसीडीह- झाझा होकर चलने वाली ट्रेनों क मार्ग एकाएक बदल दिया गया। धनबाद से जसीडीह होकर चलने वाली मौर्य व पाटलिपुत्र जैसी ट्रेनें गोमो, कोडरमा व गया होकर चलने की सूचना जारी की गई।