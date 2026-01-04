Language
    धनबाद में बदली परिवार कल्याण दिवस की तारीख, अब हर माह 11 को होगी जागरूकता और सेवाएं

    By Mohan Kumar GopeEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:38 PM (IST)

    धनबाद में अब हर महीने की 11 तारीख को परिवार कल्याण दिवस मनाया जाएगा, जो पहले 21 तारीख को होता था। इस पहल का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य कें ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, धनबाद। सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में अब हर महीने की 11 तारीख को परिवार कल्याण दिवस मनाना शुरू हो गया है। धनबाद के सरकारी अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इसकी शुरुआत हो गई है। इसके तहत परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी, जागरूकता और इसके उपाय के बारे में बताया जाएगा।

    इस संबंध में सभी 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पदाधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि पहले यह महीने के 21 तारीख को मनाया जा रहा था। लेकिन विभाग की ओर से इसमें बदलाव किया गया है और कई सुविधाएं जोड़ी गई है। 

    अब हर महीने के 11 तारीख को परिवार कल्याण दिवस मनाया जाएगा। अभी 11 तारीख को किसी तरह का अवकाश होता है, तो अगले दिन परिवार कल्याण दिवस मनाया जाएगा।  धनबाद में कुल जनसंख्या 32 लाख हो गई है। ऐसे में परिवार नियोजन को लेकर विभाग की ओर से यहां अभियान की शुरुआत की गई है। 

    चिन्हित किया जा रहे विशेष क्षेत्र 

    परिवार कल्याण दिवस के तहत जिले के विशेष क्षेत्र चिह्नित किए जा रहे हैं। इसमें अधिक प्रजनन वाले क्षेत्र, दो बच्चों में कम अंतर नहीं होने वाले क्षेत्र, किशोरावस्था में गर्भधारण करने वाले क्षेत्र, काम गर्भधारण करने वाले क्षेत्र की पहचान की जाएगी। इसके बाद विभाग की ओर से यहां विशेष अभियान और कैंप लगाए जाएंगे।