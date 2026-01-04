धनबाद में बदली परिवार कल्याण दिवस की तारीख, अब हर माह 11 को होगी जागरूकता और सेवाएं

जागरण संवाददाता, धनबाद। सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में अब हर महीने की 11 तारीख को परिवार कल्याण दिवस मनाना शुरू हो गया है। धनबाद के सरकारी अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इसकी शुरुआत हो गई है। इसके तहत परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी, जागरूकता और इसके उपाय के बारे में बताया जाएगा।

इस संबंध में सभी 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पदाधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि पहले यह महीने के 21 तारीख को मनाया जा रहा था। लेकिन विभाग की ओर से इसमें बदलाव किया गया है और कई सुविधाएं जोड़ी गई है।

अब हर महीने के 11 तारीख को परिवार कल्याण दिवस मनाया जाएगा। अभी 11 तारीख को किसी तरह का अवकाश होता है, तो अगले दिन परिवार कल्याण दिवस मनाया जाएगा। धनबाद में कुल जनसंख्या 32 लाख हो गई है। ऐसे में परिवार नियोजन को लेकर विभाग की ओर से यहां अभियान की शुरुआत की गई है।