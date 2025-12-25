परिवार से परंपरा तक... धनबाद में एकता का उत्सव बना मारवाड़ी समाज का ‘आनन्द समागम 2026’
जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के तत्वावधान में 25 दिसंबर 2025 को वेडलॉक ग्रीन रिसोर्ट, धनबाद में आयोजित भव्य पारिवारिक मिलन समारोह 'आनन्द समागम 2026' अत्यंत उल्लास, उत्साह और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऐतिहासिक सफलता के साथ सम्पन्न हुआ। यह आयोजन धनबाद के मारवाड़ी समाज के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक और रिकॉर्ड उपस्थिति वाला कार्यक्रम साबित हुआ, जिसने सामाजिक एकता और संगठन शक्ति का सशक्त संदेश दिया।
जिला मारवाड़ी सम्मेलन के आह्वान पर धनबाद जिले में सक्रिय सभी मारवाड़ी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, सदस्य और समाजबंधु बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की समान रूप से सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन को एक सच्चे अर्थों में पारिवारिक सामाजिक उत्सव का स्वरूप प्रदान किया।
बच्चों के चेहरों पर खिलखिलाती मुस्कान, महिलाओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता और बुजुर्गों की प्रसन्न उपस्थिति यह दर्शा रही थी कि 'आनन्द समागम 2026' हर वर्ग और हर पीढ़ी के लिए आनंददायक और यादगार रहा।
सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मारवाड़ी समाज की एकता, संगठन शक्ति और सामाजिक समर्पण का जीवंत उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में समाजबंधुओं की उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि धनबाद का मारवाड़ी समाज संगठित, जागरूक और एकजुट है। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी सामाजिक संस्थाओं, पदाधिकारियों और समाजबंधुओं के प्रति आभार व्यक्त किया।
महासचिव सीए ललित कुमार झुनझुनवाला ने बताया कि समारोह के दौरान बच्चों के लिए खेलकूद, महिलाओं के लिए सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रम तथा सभी के लिए स्वादिष्ट और व्यवस्थित भोजन की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई थी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क होने के बावजूद व्यवस्थाएं उच्चस्तरीय और सराहनीय रहीं, जिसकी सभी उपस्थित समाजबंधुओं ने प्रशंसा की।
कार्यक्रम संयोजक राकेश हेलिवाल ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने वाली समस्त मारवाड़ी सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवकों, कार्यकर्ताओं और आयोजन समिति के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धनबाद का मारवाड़ी समाज न केवल सामाजिक रूप से सक्रिय है, बल्कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से आपसी संवाद, सौहार्द और एकता को मजबूत करने के लिए तत्पर रहेगा।
समापन अवसर पर उपस्थित समाजबंधुओं ने भविष्य में भी इस प्रकार के पारिवारिक एवं सामाजिक आयोजनों को नियमित रूप से आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों और पीढ़ियों के बीच आपसी जुड़ाव और सहयोग और अधिक सशक्त हो सके। 'आनन्द समागम 2026' को धनबाद के मारवाड़ी समाज के इतिहास में एक स्वर्णिम, प्रेरणादायी और ऐतिहासिक अध्याय के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ बी एन चौधरी, चंद्रशेखर अग्रवाल, पुष्कर मल डोकानिया, डॉ कैलाश प्रसाद, किशन लोहारुका, सज्जन खरकिया, विनोद तुलस्यान, शम्भूनाथ अग्रवाल, राज कुमार झुनझुनवाला, कैलाश पोद्दार, राजेश रिटोलिया, निर्मला तुलस्यान, केदारनाथ मित्तल, मंजू बगड़िया, अधिवक्ता डी एन चौधरी, योगेंद्र तुलस्यान, अनिल मुकीम, जगदीश काबरा, मुरलीधर पोद्दार, चन्द्रशेखर शर्मा, आर बी गोयल, सुरेश अग्रवाल पोद्दार, अनिल गुप्ता, राजेश अग्रवाल, किशन अग्रवाल, अनिल खेमका, विनय अग्रवाल, किशन जिंदल, दीपक अग्रवाल, सुनील हड्डा, संदीप अग्रवाल बबलू, दिलीप गोयल, विकास अग्रवाल विक्की, मिठू सरिया, रितेश शर्मा, अनिल बंसल, ओमप्रकाश बजाज, विशाल सांवरिया, संजय गोयल, जयप्रकाश अग्रवाल, मनीष शर्मा, सत्यनारायण भोजगाड़िया, सतीश अग्रवाल, महेश अग्रवाल, जगदीप अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
