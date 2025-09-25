11 अक्टूबर से दिल्ली तक चलेगी धनबाद-जम्मू AC स्पेशल ट्रेन, डीडीयू-वाराणसी-प्रयागराज में स्टॉपेज

धनबाद-जम्मू एसी स्पेशल ट्रेन अब नवंबर तक दिल्ली तक चलेगी। जम्मू में बारिश से रेल पुल में खराबी के कारण ट्रेन रद्द कर दी गई थी लेकिन यात्रियों की मांग पर रेलवे ने इसे दिल्ली तक चलाने का फैसला किया है। ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी और धनबाद से दिल्ली के बीच ठहराव और समय में कोई बदलाव नहीं होगा। बुकिंग जल्द शुरू होने की संभावना है।

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद से जम्मू के बीच चलने वाली एसी स्पेशल ट्रेन अब नवंबर तक दिल्ली तक चलेगी। जम्मू में भारी बारिश से रेल ब्रिज में खराबी आने से धनबाद-जम्मू स्पेशल मध्य अक्टूबर तक रद कर दी गई है। यात्रियों की मांग पर रेलवे ने इस ट्रेन को धनबाद से दिल्ली तक चलाने की मंजूरी दे दी है।

थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के साथ चलने वाली ट्रेन 11 अक्टूबर से सप्ताह में दो दिन चलेगी। धनबाद से गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी आन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, डीडीयू, वाराणसी, प्रयागराज, गोविंदपुरी व टूंडला होकर दिल्ली जाएगी।

धनबाद से दिल्ली के बीच ठहराव व टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं होगा। 03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलेगी। धनबाद से सुबह 10:10 पर चलकर अगले दिन सुबह 9:15 पर दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल बुधवार व रविवार को 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। दिल्ली से दिन में 11:45 पर चलकर अगले दिन दोपहर एक बजे धनबाद आएगी। गुरुवार से इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू होने की संभावना है। सियालदह बलिया, हावड़ा रक्सौल सहित कई ट्रेनों में जुड़ेगा अतिरिक्त डिब्बा सियालद बलिया, हावड़ा रक्सौल सहित कई ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बा जोड़ा जाएगा। पर्व में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने हावड़ा-रक्सौल-हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त शयनयान श्रेणी का डिब्बा जोड़ने का निर्णय लिया है।

मिथिला एक्सप्रेस हावड़ा से 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक एवं रक्सौल से 26 सितंबर से एक नंबर तक 21 डिब्बों की बजाय 22 डिब्बों के साथ चलेगी। सियालदह-बलिया-सियालदह एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त शयनयान श्रेणी का डिब्बा जोड़ा जाएगा। यह ट्रेन 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक सियालद से चलेगी, जबकि 26 सितंबर से एक नवंबर तक तक बलिया से चलेगी। यह ट्रेन 19 डिब्बों की बजाय 20 डिब्बों के साथ चलेगी।

सियालदह-जयनगर-गंगासागर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त शयनयान श्रेणी का डिब्बा जोड़ा जाएगा। यह ट्रेन 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक सियालदह से चलेगी और 26 सितंबर से एक नवंबर तक जयनगर से चलेगी। ट्रेन 19 डिब्बों के बजाय 20 डिब्बों के साथ चलेगी।