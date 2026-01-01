बाप रे बाप! धनबादवासी हर माह खा जाते हैं 2.5 करोड़ का पेन किलर

जागरण संवाददाता, धनबाद। पेट दर्द, शरीर के दर्द पर दी जाने वाले जानी-मानी पेन किलर दवा निमेसुलाइड पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब धनबाद में भी इस दवा पर प्रतिबंध लग गया है। कोई भी चिकित्सक 100 मिलीग्राम से अधिक वाली निमेसुलाइड टैबलेट्स नहीं लिख सकते हैं। इसके साथ दवा दुकानदार को भी यह स्टाक नहीं रखने हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन दोनों की निगरानी ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय से होगी। धनबाद के ड्रग इंस्पेक्टर बीरेंद्र श्वासी ने बताया कि पहले से इस दवा को लेकर बैन लगाई गई है। अब इसे और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। उन्होंने सभी दवा के थोक व खुदरा व्यवसायियों से इसकी बिक्री नहीं करने की अपील की है।



दवा व्यवसायी सूत्रों की मानें तो धनबाद में हर माह लगभग 2.5 करोड़ रुपए का पेन किलर बेची जा रही है। इसमें तक प्रकार के पेन किलर हैं। बदन दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, दांत दर्द आदि की दवा सबसे ज्यादा बिकती है।

कई पेन किलर पर्ची पर मिल रही है, तो कुछ दुकानदार बिना पर्ची के दी दवा दे देते हैं। इसमें एक पेन किलर निमेसुलाइड भी है। लेकिन अब इसे बाजार में नहीं बेचना है। हालांकि दो तीन कंबिनेशन की दवा में निमेसुलाइड दिया जा सकता है।



क्या कहा है सरकार ने

निमेसुलाइड को लेकर पत्र जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड दवाओं का सेवन मनुष्यों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दर्द से छुटकारा पाने के लिए बाजार में कई सुरक्षित विकल्प भी मौजूद हैं। ऐसे में निमेसुलाइड को बेचना ठीक नहीं है।