    धनबाद में हाड़ कंपा देने वाली ठंड, हावड़ा राजधानी 17 घंटे लेट; वेदर स्टेशन छह महीने से बंद

    By Tapas Banerjee Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:27 PM (IST)

    धनबाद में कड़ाके की ठंड का असर जारी है, जिससे सुबह से रात तक ठिठुरन बनी हुई है। न्यूनतम तापमान में वृद्धि के अनुमान के बावजूद बर्फीली हवाएं परेशान कर ...और पढ़ें

    धनबाद का मौसम

    जागरण संवाददाता, धनबाद। ठंड का असर जारी है। घर के अंदर भी ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सुबह से रात तक ठिठुरन बरकरार है। धूप खिलने के बाद भी ठंडी हवाएं चुभ रही हैं। रात में बर्फीली हवाएं ठिठुरन का अनुभव करा रही हैं। न्यूनतम तापमान में वृद्धि के बाद भी रात में कनकनी वाली ठंड हाड़ हिम कर रही है। 

    मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री तक बढ़ोतरी का अनुमान है। दूसरी ओर, अगले दो-तीन दिनों तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का भी अनुमान जताया गया है। पहाड़ों पर हिमपात का असर यहां भी दिख सकता है। बर्फीली हवाएं मौसम में ठंडक घोल सकती हैं।

    उत्तर पश्चिमी हवाओं से ठिठुर रहा शहर

    मौसम विभाग के अनुसार, हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। पछुआ हवाओं के एक गर्त के रूप में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके साथ ही जेट स्ट्रीम हवाएं भी चल रही हैं। इन प्रणालियों के कारण राज्य में उत्तर पश्चिम से सर्द हवाएं आ रही हैं, जिससे मौसम सर्द बना हुआ है।

    धनबाद में मौसम विभाग का वेदर स्टेशन छह महीने से बंद

    धनबाद में मौसम विभाग का वेदर स्टेशन छह महीने से बंद पड़ा है। बिनोद नगर के केंद्रीय विद्यालय-एक परिसर में वेदर स्टेशन की स्थापना की गई थी। 15 जून के बाद वेदर स्टेशन से धनबाद के मौसम से जुड़ी सूचना जारी होने की प्रक्रिया बंद हो गई। 

    मानसून के दौरान संभावित सूचनाएं जारी की जा रही थी। अब ठंड में भी यही हाल है। किसी भी दिन मौसम के सटीक आंकड़े जारी नहीं हो पा रहे हैं।

    ठंड और कोहरे से ट्रेनें बेहाल, हावड़ा राजधानी 17 घंटे तो सियालदह 13 घंटे लेट

    ठंड और कोहरे से ट्रेनें भी बेहाल हैं। नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी मंगलवार को 17 घंटे तो नई दिल्ली-सियालदह 13 घंटे लेट से धनबाद आईं। सियालदह राजधानी शाम सात बजे के बाद तो हावड़ा राजधानी रात 11 बजे के बाद पहुंचीं। मंगलवार को भी नई दिल्ली से दोनों ट्रेनें विलंब से खुलीं। इस वजह से बुधवार को भी देर से आएंगी। अन्य लंबी दूरी की ट्रेनें भी प्रभावित रहीं।