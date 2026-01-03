Dhanbad Weather Alert: धूप से थोड़ी राहत के बाद फिर सताने लगी कड़ाके की सर्दी, कोहरे से धीमी हुई वाहनों और ट्रेनों की रफ्तार

जागरण संवाददाता, धनबाद। सुबह देर तक कोहरा छाने के बाद दिन में खिली सुनहरी धूप ने तेज ठंड से थोड़ी राहत दी। शाम में भी ठंड थोड़ी कम रही। ठंडी हवाएं नहीं चलने से सर्दी का सितम कुछ कम रहा। शनिवार से ठंड एक बार फिर असर दिखाएगी।

न्यूनतम तापमान नौ डिग्री रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट की संभावना जताई गई है। रविवार से अगले कई दिनों तक न्यूनतम तापमान आठ डिग्री पर रहने के आसार हैं। रात में कनकनी वाली ठंड रह सकती है।

मौसम केंद्र से जारी सूचना में बताया गया कि पंजाब से उत्तर प्रदेश तक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती घेरे के रूप में सक्रिय है। पश्चिम बंगाल के हिमालय के निकटवर्ती भागों में भी ऊपरी हवा में चक्रवाती घेरा बन गया है। इन दोनों प्रणालियों से मौसम रंग बदल रहा है। इससे अगले तीन दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।

सुबह घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार धीमी, हेडलाइट आन

सुबह घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। शहर के आठ लेन में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। दोपहिया व चार पहिया वाहनों के हेड लाइट आन करने पड़ रहे हैं।

घने कोहरे से थम-थम घूमे राजधानी व दुरंतो एक्सप्रेस के पहिए

घने कोहरे के कारण राजधानी समेत अधिकतर ट्रेनों के पहिए की रफ्तार धीमी रही। नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस शुक्रवार को चार घंटे 20 मिनट विलंब से धनबाद आई। नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का आगमन 4 घंटे 29 मिनट लेट से हुआ।