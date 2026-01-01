धनबाद क्लब में नए साल 2026 का शानदार जश्न, युवक-युवतियों ने जमकर किया डांस
जागरण संवाददाता, धनवाद। धनबाद क्लब ने नववर्ष 2026 के स्वागत के अवसर पर एक भव्य एवं उल्लासपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर क्लब परिसर को विशेष रूप से सजाया गया, जिसमें रंग-बिरंगी रोशनी, डांस फ्लोर और आकर्षक थीम आधारित डेकोरेशन ने वातावरण को उत्सवमय बना दिया।
क्लब के सदस्य, उनके परिवारजन तथा आमंत्रित अतिथि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एंकर अभिलाषा शर्मा ने अपनी सधी हुई शैली और ऊर्जावान संचालन से पूरे कार्यक्रम को जीवंत बनाए रखा।
सुप्रसिद्ध गायिका इशिका सहगल ने अपनी मधुर आवाज़ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकार देवेश लाल ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं लोकप्रिय अर्बन टर्बन बैंड ने आधुनिक संगीत और जोशीले प्रदर्शन से माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। वहीं झूठी खाई थी क़सम जो निभायी नइ.. काटी रात मैने खेतों में तू आई नहीं पर जमकर युवक-युवतियां झूमे।
सिंगर देवश लाल ने इन्तहा हो गई, इंतज़ार की आई न कुछ खबर, मेरे यार की ये हमें है यक़ीं, बेवफ़ा वो नहीं फिर वजह क्या हुई, मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गयी ... हो बिंदिया तेरी महताबी हो गयी दिल के अरमानों में बेहिसाबी हो ...पूरे कार्यक्रम गानों ने समा बांध दिया था।
डीसी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ
कार्यक्रम का शुभारंभ धनबाद के उपायुक्त एवं क्लब अध्यक्ष आदित्य रंजन द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। इस अवसर पर जामताड़ा डीसी रवि आनंद, एसएसपी प्रभात कुमार, डीआरएम अखिलेश मिश्रा, सीटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, आईपीएस अंकित सिन्हा, डीएसपी शंकर कामती सिंह, एमडी नौशाद आलम, आशुतोष कुमार, एवं एसडीएम राजेश कुमार के अलावा अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
मौके पर क्लब के वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चेतन प्रकाश गोएंका, उपाध्यक्ष रुपेश बंसल, सचिव अतुल दोकानिया, संयुक्त सचिव रवि भुवनया, कोषाध्यक्ष विशाल कक्कर समेत अन्य मौजूद रहें।
