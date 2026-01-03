Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    न पढ़ाई पर उम्र की सीमा, न सपनों पर विराम... शादी के 18 साल बाद सास का मिला साथ तो बहू ने छू लिया शिखर

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:16 PM (IST)

    BBMKU Dhanbad: धनबाद की चंद्रप्रभा ने सास रुक्मिणी देवी के अटूट समर्थन से शादी के 18 साल बाद शिक्षा की राह फिर पकड़ी। उन्होंने पहले विनोबा भावे विश्वव ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पीएचडी की डिग्री देकर चंद्रप्रभा को सम्मानित करते राज्यपाल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार।

    तापस बनर्जी, जागरण, धनबाद। Chandaprabha's PhD Journey: अब तक आपने सास-बहू के रिश्तों में टकराव और कटुता की अनेक कहानियां सुनी होंगी। टीवी पर देखी होंगी, अख़बारों में पढ़ा होगा। आज हम जिस सास–बहू का जिक्र कर रहे हैं, वह न केवल सामाजिक परिवर्तन की प्रतीक है बल्कि नारी सशक्तीकरण का एक प्रेरक और उज्वल अध्याय भी।

    Rukmani Devi

    सास के दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रोत्साहन से बहू ने स्नातक के बाद 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दोबारा शिक्षा की राह पकड़ी। इस यात्रा में उन्होंने न केवल पीजी में उत्कृष्टता प्राप्त की बल्कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय टापर भी बनीं।

    फिर उन्होंने बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबााद से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर शिक्षा के शिखर को स्पर्श किया। विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में उन्हें राज्यपाल और कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने डाक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया।


    धनबाद के धैया स्थित श्रीराम वाटिका निवासी बीबीएमकेयू के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक डा. कृष्ण मुरारी सिंह का विवाह वर्ष 1992 में सहरसा निवासी डा. रुद्र प्रताप सिंह की पुत्री चंद्रप्रभा से हुआ था। विवाह के बाद की परिस्थितियों के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो गई।

    किंतु स्वयं केवल पांचवीं तक शिक्षित सास रुक्मिणी देवी की दृढ़ इच्छा थी कि उनकी बहू शिक्षा के पथ पर आगे बढ़े। सास की इस जिद और स्नेह के आगे बहू झुक गई और पीजी में नामांकन लिया और विनोबा भावे विश्वविद्यालय की टापर बनीं।

    पारिवारिक दायित्व बढ़ने के बावजूद 90 वर्ष की आयु में भी रुक्मिणी देवी ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने सशक्त कंधों पर उठा ली ताकि बहू का अध्ययन निर्बाध चलता रहे।

    वर्ष 2013- 15 में एसएसएलएनटी महिला कालेज से होम साइंस में पीजी की पढ़ाई कर चंद्रप्रभा ने वर्ष 2016 में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसके बाद सास के अटूट समर्थन से उन्होंने पीएचडी में प्रवेश लिया और डा. चंद्रप्रभा के रूप में अपनी पहचान बनाई।

    बेटी की बनीं सहपाठी, एक माह में मां–बेटी दोनों ने प्राप्त की पीएचडी
    विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद पीएचडी के लिए आयोजित डीईईटी परीक्षा में भी चंद्रप्रभा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। शोध के दौरान वे अपनी पुत्री शिप्रा की सहपाठी बनीं।

    शिप्रा ने 30 जुलाई 2025 को पीएचडी पूर्ण की, वहीं मां चंद्रप्रभा ने 30 अगस्त 2025 को यह उपलब्धि हासिल की। बीबीएमकेयू का दीक्षांत समारोह रुक्मिणी देवी के परिवार के लिए भावनाओं से भरा अविस्मरणीय क्षण बन गया।

    देश की आज़ादी की लड़ाई में पति का दिया था हर कदम पर साथ
    रुक्मिणी देवी का परिवार स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली परंपरा से जुड़ा है। बिहार के खगड़िया जिले के सन्हौली गांव निवासी उनके पति स्व. बालेश्वर प्रसाद सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे।

    आजादी की लड़ाई में रुक्मिणी देवी ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। रुक्मिणी देवी का मानना है हर सास को अपनी बहू को कलम से लड़ने की शक्ति देनी चाहिए। शिक्षित महिला न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे समाज की दिशा और दशा बदल सकती है।