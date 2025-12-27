Language
    दिल्ली-कोलकाता मार्ग पर राजगंज में आधी रात में ट्रक से टकराई रेज रफ्तार कार, एक की माैत, चार गंभीर

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:12 AM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद के राजगंज में दिल्ली-कोलकाता मार्ग पर शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ट्रक से टकरा गई। गिरिडीह से धनबाद आ रही कार में सवार ...और पढ़ें

    ट्रक से टक्कर के बाद सड़क पर पड़ी कार। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, राजगंज (धनबाद)। दिल्ली-कोलकाता मार्ग (जीटी रोड) पर धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र के डोमनपुर में गोल्डन पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार की रात करीब 11.40 पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर अपने आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। कार में तीन महिलाएं और दो पुरुष सफर कर रहे थे। जो गिरिडीह के सरिया से धनबाद आ रहे थे। हादसे में एक पुरुष की मौत होने की बात सामने आई है। अन्य की स्थिति गंभीर है। 

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद 108 एंबुलेंस बुलाई गई। उसमें जख्मी दो महिलाओं व एक पुरुष को एसएनएमएमसीएच भेजा गया। हाई-वे एंबुलेंस से अन्य दोनों को अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं था। किसी प्रकार बुरी तरह जख्मी विजय कुमार यादव ने बताया कि सरिया से वे सभी आ रहे थे।

    गाड़ी में सवार एक महिला का पैर टूटा है, उसके इलाज को धनबाद आते समय यह हादसा हो गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि हाई-वे पर डोमनपुर से खरनी तक स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोहरा भी रात में था, इस कारण संभवतया कार अनियंत्रित हुई और आगे चल रहे ट्रक से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।