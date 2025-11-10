Dhanbad में बिगड़ी कानून व्यवस्था, बाजार समिति बंद कर सड़क पर उतरे व्यवसायी
Dhanbad Crime: धनबाद के बरवाअड्डा में तेल व्यापारी श्याम भीमसरिया पर हमले और लूट के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। अपराधियों ने व्यापारी पर हमला कर लाखों रुपये लूट लिए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। व्यापारियों ने स्थायी पुलिस चौकी की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर अपराधियों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई और सुरक्षा के ठोस उपाय नहीं किए गए, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
