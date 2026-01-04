धनबाद में बिना पद सृजन के बीएसओ की नियुक्ति, कार्मिक विभाग की गलती से मचा बवाल

जागरण संवाददाता, धनबाद। सरकारी अनदेखी का एक नया मामला धनबाद जिले में देखने को मिला है। आपूर्ति विभाग ने बिना पद सृजन के ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) की पदस्थापना कर दिया है। ऐसे में इधर जिला आपूर्ति विभाग असमंजस में है। स्थिति यह है कि बिना पद के पदस्थापित अधिकारी अपना योगदान कैसे देंगे।

धनबाद जिले में बीते सालों में यहां पूर्वी टुंडी, कलियासोल और एग्यारकुंड नए प्रखंड बने हैं। इन प्रखंडों में अभी तक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पद ही नहीं बनाया गया है, जबकि हाल के दिनाें में कार्मिक विभाग की ओर से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पूर्वी टुंडी के पद पर पदस्थापना कर दिया गया है।

इस पदस्थापना की सूचना मिलने के बाद विभाग असमंजस में पड़ गया। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि यह मामला राज्य मुख्यालय का है। मुख्यालय से जैसा आदेश प्राप्त होगा उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी।